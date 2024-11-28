專訪／「去日本別迷路」古林盼天上至親見證　戴培峰捨遊行相挺

▲古林睿煬牽著阿嬤進場 。（圖／啟程國際運動行銷）

記者王真魚／專訪

即將赴日的古林睿煬，在入團記者會後接受《ETtoday》專訪，分享對天上至親的思念。父親與阿公在他初入職棒時相繼離世，如今追逐旅外夢想，他期待兩位摯愛能在天上見證。這場追夢路上，不僅有阿嬤默默支持，更有平鎮幫力挺，其中十年老友戴培峰放棄12強遊行特地站台，見證他的重要時刻。

阿嬤是心中的支柱 古林睿煬：阿公、爸爸別在日本迷路

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即將赴日的古林睿煬，心中始終惦記著天上的至親。在他加入職棒第一年，父親和阿公同年相繼離世，這段往事不僅讓他更加珍惜與阿嬤相處的時光，也讓他對棒球生涯多了份特別的使命。

那一年，阿公、父親相繼離開，在教室啜泣的身影，同期的隊友歷歷在目。江坤宇說，永遠忘不了古林相當難過的背影。

「因為爸爸和阿公很早就離開了，即使到現在，阿嬤還是會很難受。」古林表示，雖然阿嬤總是報喜不報憂，「視訊時總愛說自己去哪裡玩、在喝酒，想告訴我們她過得很快樂。」但他知道，阿嬤常常一個人默默承受思念。

每逢先發比賽，古林只要有回家，都會通知天上的爸爸和阿公。「我會跟他們說，我幾月幾號要比賽，請他們來看。」反倒是阿嬤以前很少看比賽，「爸爸跟阿公是資深球迷，他們一定比誰都想見證我在場上的表現。」

提到即將赴日，古林則以幽默化解離情依依，「希望阿公跟爸爸去日本不要迷路，哈哈哈。」隨即正經地說，「很謝謝他們的教導，從來沒限制過我，包括我想打棒球，他們都尊重我的選擇。」





▲古林睿煬阿嬤 。（圖／啟程國際運動行銷）



事實上，古林與阿嬤的日常互動總是充滿歡笑。每當阿嬤抱怨好久收不到電話，古林就會裝酷回應，「因為我是神秘人啊！」惹得阿嬤向孫媳婦告狀，「你老公又欺負我了，都不叫我阿嬤，直接叫我名字。」對此，古林笑著說，「我們就是要這樣互虧，要有點距離才有美感嘛！」

今年中職年度頒獎典禮上，阿嬤特別受邀擔任MVP頒獎嘉賓。當時古林幾度哽咽落淚，阿嬤卻顯得相當鎮定。「我回家虧她，怎麼都沒哭，這麼穩？」沒想到阿嬤竟說，「我哪有沒哭，回家看到報導就一直哭。」原來，堅強的阿嬤只是不願在大庭廣眾下失態。

火腿球團得知兩人深厚的祖孫情，很早就準備了一件球衣送給阿嬤。阿嬤卻害羞地說：「送我這個幹嘛？我又不認識他們。」古林笑說：「她其實是不好意思啦！」

即將遠赴他鄉，古林坦言，「在台灣時就已經很少回家，去了日本後距離更遠，還是會擔心她。」不過火腿貼心地在合約中，特別提供阿嬤往返北海道的機票交通住宿，讓思念的祖孫隨時能相聚。

▲古林睿煬加盟火腿記者會，江國謙、戴培峰、劉基鴻以及林靖凱驚喜出席。（圖／統一獅提供）

戴培峰捨遊行出席記者會 古林睿煬驚喜又感動

火腿在周二為古林睿煬舉辦入團記者會。平鎮幫除了江坤宇因出國，其他人都到場。戴培峰更是捨棄12強世界冠軍的遊行，為這位十年同學站台。

這份情誼令古林相當感動，「其實我有想過（他們會來），因為我也很希望他們來，但又怕他們來坐在台下，我又沒有什麼時間能招呼他們。我對他們也不太好意思。他們這樣抽空來，我真的很開心。」

最讓他驚喜是連戴培峰都來了，古林坦言，「因為這記者會和遊行撞期，其實我沒想過他會出現。我的想法是，希望他能好好接受他應該得到的歡呼。因為世界冠軍，真的很不容易！」

「我不希望他為了我這個記者會，放棄那些屬於他的時刻。看到他特別過來，我真的很謝謝他，這一路以來的陪伴。」從國小、國中到高中，兩人一路並肩作戰。雖然小時候曾是「不打不相識」，如今卻成為彼此生命中重要的夥伴。

▲戴培峰（打擊）、古林睿煬（畫面最左），國小就同隊。（圖資料照／戴培峰提供）

古林笑說，「我們不會特別說什麼，但誰有狀況，大家都會旁敲側擊關心，很不習慣直接傳訊息問你還好嗎，都是開玩笑居多。」

今年中職頒獎典禮上，兩人繼國小再度留下領獎合影畫面。「其實我致詞時原本沒有準備，但到現場才知道能一起，我一定要把心情講出來。」古林回憶，「從小到大都同隊，我知道他的難處在哪，能夠同一年一起開花結果，真的有種註定的感覺。」

特別的是，在古林即將赴日之際，這段十年友誼彷彿畫下完美句點。「我到現在對頒獎典禮的事，還記得很清楚，那個狀態可能比入團記者會還要清晰，連拿錯獎盃這種小事都印象深刻。」他笑稱，「這感覺就像是人生出現走馬燈時，這一幕可能會浮現。」

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

勤向洋將取經 古林看好徐若熙接棒旅外

剛進職棒時，古林睿煬的投球特色如同林岳平總教練所說，球種較為單一。不過這位本土王牌展現過人的學習精神，積極向各方取經。

「其實我都會問，很喜歡到處請教，」古林分享自己精進球技的方式，「包括別隊的洋將，像是今年加盟的羅戈，我就透過勝騎士討教他的曲球。他們也都很願意分享。」

今年與勝騎士有許多交流，古林透露，「他一直告訴我要相信自己，說我有能力去挑戰，不要想著只留在中職，要持續進步。」

對於自己即將旅外，古林期許這不只是個人成就，更希望能為台灣棒球開創先例，鼓勵更多投手經由中職投入日職更高層級。

談到誰可能是下一位追逐旅外夢的學弟，古林說：「若熙吧，他現在就是中職前幾好的投手，雖然遇到一些傷勢問題，但他能一次次從低潮中爬回來，讓大家看見。他一定私底下做了不少努力，能在這樣的壓力下，還有現在的表現，他肯定很有機會挑戰更大的舞台。」

面對未來，古林保持謙遜與專注。「日職對我來說不是終點，而是新的起點。我想要在這裡展現自己的能力，至於更遠的夢想，就看一步一步怎麼走。」

▲古林睿煬 。（圖／啟程國際運動行銷）

