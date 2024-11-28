中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

▲日本在12強賽後開放台灣隊噴香檳，不過總教練曾豪駒卻出於對日本隊的尊重，婉拒慶祝。（組圖／記者李毓康攝、翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊24日贏得歷史性一役，在東京巨蛋完封地主日本隊奪冠，儘管大會開放冠軍隊伍噴香檳，總教練曾豪駒出於對對手主場的尊重選擇婉拒，感動了不少日本網友。至於這些香檳的去向，如今也曝光了。

曾豪駒24日賽後解釋婉拒噴香檳的原因，「這邊是屬於日本職棒的場地」，「我們當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝」，不僅令台灣球迷大讚，包括Sponichi Annex、Full-Count、The Answer等多家日媒都翻譯相關報導，在日網累積逾千則留言，紛紛稱讚台灣展現的運動家精神。

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▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

據了解，日本方為勝隊準備了約1000瓶香檳，也讓人好奇這些香檳後來的去向為何？根據《三立新聞網》報導，中華隊僅帶走其中的100瓶到慶功宴暢飲，由於數量過多，並未全部喝完，有選手將剩餘的香檳帶回飯店續攤慶祝。

隨著世界12強賽落幕，許多球迷已將目光轉向明年2月21日的經典賽資格賽。即將在台北大巨蛋登場的經典賽資格賽A組，台灣將與尼加拉瓜、西班牙、南非等隊競逐晉級資格。單循環賽後，第一名直接晉級2026年經典賽，第二、三名則加賽一場決定最後晉級名額。B組部分則由哥倫比亞、巴西、德國與中國四隊角逐。