差點被交易至灰狼　朗多感謝賈奈特留他在塞爾提克

▲朗多認為KD是影響自己最多的球員，並認為能留在綠衫軍都是因為賈奈特。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人老將朗多(Rajon Rondo)過去在塞爾提克拿下了自己生涯首座總冠軍，做為當時綠衫軍三巨頭的指揮官，朗多也得多大幅度的成長，近期他受訪談也表達了自己對老大哥賈奈特(Kevin Garnet)的感謝之情，「他是影響我最深的球員，我能留在塞爾提克跟他有很大關係。」

「軟豆」已經在聯盟爭在13年，拿過總冠軍、助攻王、抄截王還入選過全明星賽，儘管得分能力不突出，但他仍用自己的方式在聯盟中留下屬於自己的痕跡，不過據朗多透露，當時塞爾提克與灰狼的交易案中，原先自己已經被擺上貨架，是因為賈奈特他才得以留下。

▲朗多本季改披紫金戰袍。（圖／CFP）



「我當時說了句『終於結束了』。新秀賽季我在塞爾提克經歷了悲慘的一年，球隊遭遇18連敗，而我只是第三控衛。我當時已經做好離隊準備，去另外一支球隊進行不同的征戰。但賈奈特告訴塞爾提克，他想要讓我留在波士頓。我確定安吉(Danny Ainge)也是非常喜歡我的，但我覺得我最後留在塞爾提克，跟賈奈特有著很大的關係。」朗多表示。

此外朗多也認為賈奈特在比賽以及訓練中同樣給他很多幫助，「賈奈特是對我比賽影響最深的球員，他告訴我如何成為一盟職業球員，他說我有一天一定會成為全明星，並且不斷要我相信自己並且發揮我的優勢。」

現在朗多也成為聯盟老將，來到湖人後也不忘教導陣中年輕球員，其中他也對同為後衛的博爾(Lonzo Ball)讚譽有加，認為他一定會成為一名偉大的球員。本賽季朗多作為球隊第二陣容控衛，仍可以繳出場均8.4分，4.4籃板，6.7助攻。

▲朗多學習賈奈特，現在也會將經驗傳承給球隊年輕人幫助他們成長。（圖／CFP）