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勇士格林聖誕大戰只拿4分　自認搞砸全隊進攻

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▲▼格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士前鋒格林（Draymond Green）於26日（台北時間）聖誕大戰上場25分鐘只拿下4分，勇士全場也發生14次失誤，三分球命中率更跌破三成，終場勇士也敗給湖人26分。格林賽後表示，他認為是自己搞砸了勇士全隊的進攻。

格林表示，「我徹底搞砸了全隊的進攻，我本來想用些花招來破壞湖人的防守，但我真的搞砸了，我想我必須扛起更大責任，我打得更好才行。」

格林此役只拿下4分，7投僅中2，但這不是格林本季最糟糕的數據，他曾於開季首戰就只拿下2分，開季至今勇士已賽35場，但格林得分超過10分的比賽只有5場。

勇士格林本季飽受膝傷痼疾困擾，開季至今缺賽13場比賽，都以右膝痠痛為主要缺賽原因，也使他本季場均數據下降不少，由去年的11分下降為7.3分，助攻由7.3降為6.7次，但下降最多為三分球命中率，他的三分球命中率由上季的32%跌至23%，41%的投籃命中率也為生涯次低。

儘管格林自認搞砸此役勇士進攻，但勇士其他球員如湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）等人命中率也跌破三成以下，湯普森只拿下5分，柯瑞也只有15分，柯瑞更於賽後直言，這是一場從跳球就開始失控的比賽，若之後再這樣打勇士絕對拿不到總冠軍。

▲勇士湯普森，柯瑞。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞（左）、湯普森（右）。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士格林NBA
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