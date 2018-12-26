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聖誕大戰後勇士近4季最快12敗　柯爾認為是正常

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▲勇士關門戰慘輸爵士40分，這是柯爾執教以來最慘烈的一戰 。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士教頭柯爾執 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍勇士隊於26日（台北時間）聖誕大戰敗給湖人後，開季至今第12敗，儘管勇士仍為西區第二，但對總教練柯爾（Steve Kerr）而言，這是他自2014球季執教勇士隊4季以來，首度最快於球季中12敗，但他賽後表示，他認為這樣的敗場數對他來說很正常。

總教練柯爾表示，「這就是很正常的敗場，儘管我們拿下過73勝，但那不是刻意發生的事情。」勇士曾於2016球季寫下單季73場勝利，該球季更只有9敗，也打破1996年喬丹（Michael Jordan）全盛時期效力的公牛隊寫下的72勝10敗戰績。

回顧柯爾自2014年球季開始執教勇士隊的戰績，本季是他最快第12場敗仗的球季，柯爾3個球季中第12場敗仗有兩個球季是3月，上個球季為2月，本季則發生在未跨球季前的12月，而2016球季勇士因寫下73勝9敗戰績而未12敗。

勇士近4季3度奪冠，近2季也迎來2014球季最有價值球員杜蘭特（Kevin Durant），但近2季勇士勝場漸漸減少，自2016球季的52勝降為2017球季的41勝，雖然近2季都殺入總冠軍賽，但也於2016球季遭騎士隊逆轉，勇士隊在此場敗仗之後，以23勝12敗的戰績排名西區第二，僅次於金塊，但對勇士而言，他們仍因近4季的優秀表現而使敗場紀錄被擴大檢視。

▲勇士杜蘭特、湯普森。（圖／路透）

▲勇士杜蘭特。（圖／路透）

關鍵字： 勇士柯爾NBA
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