運動雲

> >

勇士聖誕夜遭湖人血洗　柯爾執教以來首度過年前第12敗

ETtoday運動雲

▲▼2018年聖誕大賽，湖人vs勇士，詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士聖誕夜在主場遭湖人血洗，收本季第12敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在傑克森（Marc Jackson）奠定勇士基礎後，換帥柯爾（Steve Kerr）將球隊推向更高峰4年豪取3冠，不過本季卻因為接連的傷兵困擾導致開季戰績不如預期。聖誕節被湖人101比127爆冷之後吞下本季第12敗，寫下柯爾執教以來最快12敗紀錄。

開季柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）相繼受傷缺賽，衛冕軍勇士開季打不出過往的宰制力，直到12月11日柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）以及格林「四巨頭」才相隔1個月再次合體。

眾所矚目的聖誕大賽，勇士四巨頭再戰詹姆斯（LeBron James）上演過去連續3季的總冠軍宿命對決，儘管詹姆斯第三節8分鐘拉傷鼠蹊部退場，但湖人當時也掌握14分領先，決勝節團隊再猛轟36分，終場以26分差距送給勇士本季第12敗，23勝12敗西區龍頭讓給21勝10敗相同勝率但敗場數較少的金塊。

▲▼2018 西區冠軍 G7，勇士，柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾作為菜鳥教頭執教勇士的第一個賽季，2014-15賽季在球季末段的2015年3月2日才拿到第12敗，第2個賽季全年戰績是破紀錄的73勝9敗，第3年則是到了3月8日才達到12敗，上季則是2月3日，本季才到聖誕節就達標，是柯爾執教勇士以來最快達到12敗的賽季。

關鍵字： 湖人勇士柯爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

熱門新聞

「豆總」朗多戰術指導博爾　柯瑞忍不住偷聽被抓包

詹皇21分鐘砍17+13卻傷退　柯瑞低迷17投5中勇士狂輸26分

聽到KD說他身邊環境有毒怒了　詹皇原諒：男人不會斤斤計較

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

聖誕大戰「字母哥」炸裂　單場狂飆30分14籃板轟垮尼克

哈登轟41分破歐拉朱萬紀錄　聖誕大戰強壓衛少21+9+9退雷霆

讀者回應

﻿

最新新聞

1璞園撤換瓊斯　新洋將保密到家

2郭虹廷保險兩罰　淡商驚險3連勝

3亞洲定向越野賽中華獲一銀一銅

4黃保羅投打俱佳新明奪季軍

5今宮健太4年約年薪2.6億日圓　要在軟銀退休

熱門新聞

1朗多指導博爾戰術　柯瑞偷聽

2詹皇17+13傷退　湖人狂勝勇士26分

3KD說他身邊環境有毒　詹皇曾發怒

4不要再借場地　當務之急興建訓練基地

5聖誕大戰　字母哥30+14轟垮尼克

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366