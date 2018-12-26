勇士聖誕夜遭湖人血洗　柯爾執教以來首度過年前第12敗

▲勇士聖誕夜在主場遭湖人血洗，收本季第12敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在傑克森（Marc Jackson）奠定勇士基礎後，換帥柯爾（Steve Kerr）將球隊推向更高峰4年豪取3冠，不過本季卻因為接連的傷兵困擾導致開季戰績不如預期。聖誕節被湖人101比127爆冷之後吞下本季第12敗，寫下柯爾執教以來最快12敗紀錄。

開季柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）相繼受傷缺賽，衛冕軍勇士開季打不出過往的宰制力，直到12月11日柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）以及格林「四巨頭」才相隔1個月再次合體。

眾所矚目的聖誕大賽，勇士四巨頭再戰詹姆斯（LeBron James）上演過去連續3季的總冠軍宿命對決，儘管詹姆斯第三節8分鐘拉傷鼠蹊部退場，但湖人當時也掌握14分領先，決勝節團隊再猛轟36分，終場以26分差距送給勇士本季第12敗，23勝12敗西區龍頭讓給21勝10敗相同勝率但敗場數較少的金塊。

▲勇士總教練柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

柯爾作為菜鳥教頭執教勇士的第一個賽季，2014-15賽季在球季末段的2015年3月2日才拿到第12敗，第2個賽季全年戰績是破紀錄的73勝9敗，第3年則是到了3月8日才達到12敗，上季則是2月3日，本季才到聖誕節就達標，是柯爾執教勇士以來最快達到12敗的賽季。