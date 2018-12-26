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大專足聯／南華「小內馬爾」來台最大改變　從個人秀到重團隊

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▲▼ 大專盃,大專足聯,南華vs淡江, 南華齊力思。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 南華齊力思。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級賽事，目前正在嘉義吳鳳科技大學進行，其中在A組的南華大學，球員全都是由巴西來台讀書，每個球員的成長都有一段故事，其中10號的齊力思，笑起來的爽朗模樣，還被說很像年輕版的巴西球星內馬爾。

這些透過巴西如來之子計畫培養出的巴西球員，先要在當地道場上課、習慣台灣文化之後，才會來到南華大學就讀旅遊管理系，透過足球教育改變他們的人生態度，這些學生一來4年，等到畢業之後才能回去，而每個球員背後都有故事，包括可能來自貧民窟、單親或是經濟狀況不佳等。

▼ 大專盃,南華vs淡江。

▲▼ 大專盃,大專足聯,南華vs淡江, 。（圖／記者謝孟儒攝）

在貧富差距大的巴西，貧民窟的孩子非常難以念大學，更多時候家長月收入連房租都難以負荷，因此透過該計劃也希望讓這些孩子回去後能夠有更好的工作，而今年大3的齊力思說，「在巴西的家人都很支持我來台灣踢球，因為他們持續支持我，讓我在這裡，能做任何我想做的事情。」

談到台灣和巴西的不同有非常多，像是環境、天氣還有人的生活方式都不依樣，齊力思說，「這並不是什麼問題，因為我選擇來到這裡，我必須去嘗試任何事情。不過更多的是自己的改變，變得比較成熟，在這裡許多人幫助我，我也想要幫助別人。」

齊力思也談到來台灣踢球的改變，「我想要去嘗試更多方法幫助球隊，而不是只有從自己的方式去想，我覺得足球幫助我更強壯，在這之前我比較軟弱，不過最重要的還是團隊合作，以前都會想要一個人表現，現在會想要嘗試團隊合作。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,南華vs淡江, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃南華大學
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