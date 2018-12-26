大專足聯／不擔心體格是弱勢　銘傳王笙翰盼U19後再進國家隊

▲王笙翰（右）。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級25日賽事，最後一場由交通大學對上銘傳大學，銘傳大學順利以9比0拿下比賽，曾經入選今年U19代表隊的王笙翰也在陣中，回憶起去印尼比賽再回台灣踢球，「強度上有些落差，不過回來一陣子後，那邊的經驗就會慢慢沒有了。」

銘傳大學出戰沒有替補球員的交通大學，雙方實力落差，讓交大很難將球越過半場，零星幾次機會沒能把握，上半場銘傳3比0領先，下半場更是擴大至9比0，並順利收下勝利，銘傳下一場比賽將要交手目前A組第一的輔大，將會是場硬戰。

▼ 大專盃,交大vs銘傳大學。

王笙翰今年入選U19代表隊，並到印尼參與亞足聯U19足球錦標賽，「他們很快啊，他們觀念比我們好，我們就是防守為主，守得滿累的，剛開始回國會覺得這邊比較慢，不過過一段時間這感覺就沒了，就又變回原本的，那邊的經驗就會慢慢沒有了。」

▼銘傳涂紹捷也是U19代表隊。

王笙翰在今年初曾經進入亞洲盃資格賽國家隊的培訓，不過最後並沒有進到正選名單，「覺得跟學長的強度速度還是有落差，判斷比我們好，自己還有很多不足，身材方面體格上面也有。」體格不夠高壯這一點，「一開始我覺得也會覺得是自己的弱勢，但很多教練都跟我說這不會是我的弱勢。」

「國外也是有很多跟我差不多的啊，但他們還是可以踢那個強度。」王笙翰認為自己的優勢是傳球和配合，「我比較會有一點想法，我比較喜歡小組團體的，個人不適合我，足球這樣大家一起踢也比較快樂。」最近目標就是先幫助銘傳進冠亞軍，「之後有機會的話肯定會想進入國家隊。」