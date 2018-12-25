運動雲

> >

中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

ETtoday運動雲

中信兄弟春訓基地。球場（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟春訓基地。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒各球團想要再更進步，建立屬於自己的訓練基地是當務之急。Lamigo桃猿在屏東球場春訓，由於合約到期加上球場整修，桃猿從明年起改到嘉義縣立棒球場春訓，若不投資建設自己的專屬訓練基地，台灣棒球真的很難進步。

目前中華職棒4隊中，只有中信兄弟在屏東洛陽建立中信公益園區的訓練基地，本來只有一座正式球場及一座室內球場，室內還有重訓室及球員宿舍，明年將本來的停車區改建為內野練習區，球場雖然不大，但確是中信兄弟自己的訓練基地。

富邦悍將則是使用義大醫院附近的燕巢訓練基地，有2塊大球場以及投手練習區、打擊練習區，球員練完球之後，再回到義大世界附近的球員宿舍，進行重量訓練。

燕巢訓練基地是屬於義大所有，富邦悍將是租借，仍不是富邦悍將自己蓋的訓練基地，欠缺重訓設施是一大缺失。

統一獅都是在台南球場春訓，但台南球場腹地不足，只有一塊球場練習，造成練習上的問題，投手需要練習時有時還要到附近的學校訓練，這是統一獅長久已來的問題，也讓台南球場草皮沒有休息的時間。

桃猿從2014年起當屏東球場當做訓練基地，但一塊球場不夠使用，因此投手群會到麟洛球場練習，今年底由於合約到期，屏東球場也要進行整修，桃猿因此找了剛整修好的嘉義縣立棒球場進行春訓，依舊不是自己專有的訓練場地。

日本職棒各球團都有自己的二軍訓練場所，設施都比中職一軍還要好，有一位國內職棒總教練說，台灣職棒想要更進步，沒有自己蓋的二軍訓練基地，進步真的有限。

中職元年4球團都有自己蓋的訓練基地，明年是中職30年，只有中信兄弟有自己的訓練球場，桃猿、富邦悍將及統一獅真的要再加油，中信兄弟則是好還要更好。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

熱門新聞

林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用　帕森斯光環不再3季只打73場

陳偉殷2019年薪衝破6億　高居亞洲第3

中職／胡金龍月薪75萬　有望擠下林智勝成「薪一哥」

灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手「扒鍋」　連人帶球滾到界外

公牛羅培茲可能遭買斷？　美媒直指勇士將成新東家

中職／離開屏東落腳嘉義　桃猿1月14日展開春訓　

讀者回應

﻿

最新新聞

1林子偉憶童年　感念盧永清老師

2英超即時戰力榜孫興慜衝第一

3如何開轟？林子偉：你問到我痛處

4旅外返台歸屬　提前解約是討論重點

5林子偉與孩童聊夢想：站穩大聯盟

熱門新聞

1林書豪麻吉傷癒卻遭灰熊棄用

2陳偉殷2019年薪6.2億高居亞洲第3

3胡金龍75萬擠下林智勝成薪資一哥

4灰熊22歲小將遭詹皇背後雙手扒鍋

5羅培茲恐遭買斷　勇士將成新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

靠守備旅美登大聯盟　林子偉：我高中守備不太好

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

9歲男童胖到呼吸困難無法入眠 花3年減肥狠甩100kg逆轉人生
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366