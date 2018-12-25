中職／不要再借場地訓練　投資興建訓練基地才是該做的

▲中信兄弟春訓基地。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒各球團想要再更進步，建立屬於自己的訓練基地是當務之急。Lamigo桃猿在屏東球場春訓，由於合約到期加上球場整修，桃猿從明年起改到嘉義縣立棒球場春訓，若不投資建設自己的專屬訓練基地，台灣棒球真的很難進步。

目前中華職棒4隊中，只有中信兄弟在屏東洛陽建立中信公益園區的訓練基地，本來只有一座正式球場及一座室內球場，室內還有重訓室及球員宿舍，明年將本來的停車區改建為內野練習區，球場雖然不大，但確是中信兄弟自己的訓練基地。

富邦悍將則是使用義大醫院附近的燕巢訓練基地，有2塊大球場以及投手練習區、打擊練習區，球員練完球之後，再回到義大世界附近的球員宿舍，進行重量訓練。

燕巢訓練基地是屬於義大所有，富邦悍將是租借，仍不是富邦悍將自己蓋的訓練基地，欠缺重訓設施是一大缺失。

統一獅都是在台南球場春訓，但台南球場腹地不足，只有一塊球場練習，造成練習上的問題，投手需要練習時有時還要到附近的學校訓練，這是統一獅長久已來的問題，也讓台南球場草皮沒有休息的時間。

桃猿從2014年起當屏東球場當做訓練基地，但一塊球場不夠使用，因此投手群會到麟洛球場練習，今年底由於合約到期，屏東球場也要進行整修，桃猿因此找了剛整修好的嘉義縣立棒球場進行春訓，依舊不是自己專有的訓練場地。

日本職棒各球團都有自己的二軍訓練場所，設施都比中職一軍還要好，有一位國內職棒總教練說，台灣職棒想要更進步，沒有自己蓋的二軍訓練基地，進步真的有限。

中職元年4球團都有自己蓋的訓練基地，明年是中職30年，只有中信兄弟有自己的訓練球場，桃猿、富邦悍將及統一獅真的要再加油，中信兄弟則是好還要更好。