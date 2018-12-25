企排／人氣王吳宗軒　明星賽想換位置釘三米打爆對手

▲人氣王吳宗軒。（圖／記者顏如玉攝）



記者張穎容／台北報導

企業排球聯賽進行了14個年頭，才首創明星賽，並由球迷票選參與明星賽的球員，而球迷票選而出的人氣王吳宗軒，對於這次的明星賽的活動，顯得相當開心。

「黃金左手」吳宗軒打企排進入第6年，帥氣外表加上出眾實力，讓他成為首位選票破萬的球員，並當選人氣王，吳宗軒表示，非常感謝有企排聯賽這個舞台，讓球員可以表現自己，並一年一年累積出這麼多的球迷。

這次明星賽只有將球員依得票數分隊，但還是打自己原本的位置，吳宗軒笑說：「其實也蠻想挑戰不同的位置試試看，看會不會有不同的效果出現，而自己最想挑戰的位置則是舉球員。」此外，吳宗軒被分在明星藍隊，而藍隊以年輕球員居多，也讓24歲的吳宗軒笑說：「我在裡面算是老的。」

▲吳宗軒想在明星賽釘三米。（圖／記者顏如玉攝）

由於明星賽是表演性質的比賽，因此吳宗軒表示，看到時可不可以跟對手溝通一下，讓球迷有機會看到他釘三米，讓球不小心打中對手的頭。

明星賽將在29日台北體育館登場，當天中午12點即開放入場，而門票僅能在拓元售票系統購買，票價為500元，收入扣除成本，全數捐作公益用途，憑票入場還加贈明星賽專屬紀念T一件，此外現場還會進行抽獎活動。