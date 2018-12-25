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亞足賽／吉爾吉斯首次進會內賽　刺激國內發展 　

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▲亞足賽,吉爾吉斯主帥。（圖／翻攝自AFC）

▲亞足賽,吉爾吉斯主帥。（圖／翻攝自AFC）

記者張穎容／綜合報導

吉爾吉斯首次晉級亞洲盃男足會內賽，就與出線熱門南韓、中國同為在C組，但主帥克里斯提尼（Aleksander Krestinin）對於打進亞洲盃16強則信心十足，這次亞洲盃擴至24隊參賽，分成6組，各組前2名外，4個成績最好的小組第3名也能晉級，克里斯提尼說：「分析隊上與高水平球隊比賽的表現，我們具備了晉級16強的實力。」

吉爾吉斯與中國、南韓和菲律賓分在C組，克里斯提尼說：「在這個組別裡，南韓、中國是被看好的晉級隊伍，但強隊並不代表會是表現最好的隊伍，在足球比賽中，任何事情都有可能發生，熱門球隊也不一定總是佔據領先地位。」

吉爾吉斯首戰將對上里皮領軍的中國，克里斯提尼認為，中國是足球蓬勃發展的國家，也投入很多財力在這項運動上面，不但引進外援讓本土球員可以吸收經驗、提高技術，還有里皮豐富的執教經驗，具有一定實力水準。

這次獲得亞洲盃參賽資格，克里斯提尼表示，是一件非常有意義的事情，因為吉爾吉斯政府對足球的支持度很低，只能透過足協不斷尋找機會，想盡辦法改善運動員的訓練條件，因此這次在亞洲盃所獲得的經驗，將有助於吉爾吉斯推廣足球。

關鍵字： 亞足賽吉爾吉斯
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