大聯盟各隊最想要的聖誕禮物（三）　美聯中區篇

▲布蘭特利轉隊，印地安人需要外野手。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

一年一度的聖誕節來了，全球各地的人們都希望得到聖誕老人贈送的禮物，當然對於大聯盟球團來說也不例外，美媒《The Score》整理大聯盟30支球隊聖誕禮物願望清單，條列出每一隊目前最需要的禮物–美中區篇。

印地安人：外野手

印地安人在2016年差一步就拿下世界大賽冠軍，距離上次奪冠已是70年前，對於印地安人來說，冠軍肯定會是最想要的聖誕禮，但就現況來看，印地安人更需要的是外野手，尤其在布蘭特利（Michael Brantley）離隊後。

雙城：巴克斯頓、沙諾復甦

雙城在2017年創造驚奇，從一支103敗的隊伍搖身一變闖入了季後賽，但今年無緣季後賽，很大的關鍵在於巴克斯頓（Byron Buxton）今年因傷缺戰大部分球季，沙諾（Miguel Sano）也陷入低潮，若兩人在明年復甦將帶給雙城無限的希望。

▲雙城需要巴克斯頓復甦帶領球隊。(圖／達志影像／美聯社)



老虎：迪羅倫時光機

最糟的時刻來了，老虎隊在走過了10年的高峰後，現在正經歷漫長且痛苦的重建期，除了球隊陣容戰力貧乏，自家農場戰力貧瘠，唯有「迪羅倫時光機」才能讓老虎快點結束漫長的重建期。

白襪：超級巨星

在芝加哥的職業隊伍當中，白襪隊相對是最不受到關注的球隊，白襪現在有機會成為美聯中區強力競爭者，他們計畫在市場簽下馬查多（Manny Machado）或哈波（Bryce Harper），若成功簽下其中一位超級巨星，白襪預計將重返競爭行列。

皇家：超級盃冠軍

老實說，皇家隊想要重回季後賽，還需要一大段時間，明年球季估計也沒有什麼希望，現在最大的願望大概只剩下看著隔壁球場的堪薩斯酋長隊拿下超級盃冠軍。

▲白襪追逐巨星。（圖／達志影像／美聯社）



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