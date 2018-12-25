亞足賽／5大名帥對決　里皮執教大陸隊的生死戰

▲里皮。（圖／CFP）

記者張克銘／綜合報導

近幾年許多世界級名帥都開始來到亞洲各球隊執教，本屆亞洲盃許多國家都請來名帥執掌兵符，寄望能夠在亞洲盃上能有好成績與表現。

中國男足總教練里皮(Marcello Lippi)無疑是亞洲盃上最受矚目的教練，他是亞洲盃24國中薪水最高的教練，也是世界級的名帥，中國男足最終的成績如何，將成為評斷里皮的標準。

▲伊朗主教練奎羅斯。（圖／路透）

很難想像葡萄牙人奎羅斯(Carlos Queiroz)執教伊朗已經長達8年，在這8年時間不斷尋找伊朗海外球員，也讓伊朗實力整體升上一級，但過去三屆伊朗在亞洲盃都在8強止步，本屆希望能夠挑戰失去的王座。

首次闖進亞洲盃決賽的菲律賓，為了本次賽事特地重心請來世界級名帥艾瑞克森(Sven-Göran Eriksson)執教，但本次亞洲盃分組菲律賓也沒有樂觀的理由，菲律賓身處的C組包括南韓、中國、吉爾吉斯，每一場都是硬仗。

▲菲律賓男足總教練艾瑞克森。（圖／達志影像／美聯社）

日本男足在2018世界盃的優異表現後，本屆亞洲盃就表示要挑戰冠軍，由日籍主帥森保一執教下，球員的換血也走向年輕化，能否在本屆亞洲盃有所表現，日本民眾與全亞洲都在看。

▲日本國家隊新主帥森保一。 （圖／達志影像／美聯社）

曾經在2011年帶領日本男足登頂亞洲盃的義大利扎切羅尼(Alberto Zaccheroni)，本次亞洲盃擔任地主阿聯酋的男足主帥，上屆亞洲盃阿聯酋殺入4強，本屆身為地主，扎切羅尼的壓力肯定不小。

▲扎切羅尼。(圖／達志影像／美聯社)

