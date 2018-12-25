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NBA各隊最需要的聖誕禮物（二）　東區中央組

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▲安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

聖誕節將近，聯盟30支球隊不論是否參加聖誕大戰，都將於聖誕節期間備戰比賽與休息調整，而美媒《CBS Sports》也因此分析東區中央組球隊：公鹿、溜馬、活塞、公牛、騎士等五支球隊「可能最需要」的聖誕禮物。

公鹿：字母哥獲MVP

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）自去年球季就有最有價值球員的呼聲，但始終他未獲得此獎項，公鹿對也自1974年賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）獲獎後就未有球員拿下此殊榮，公鹿隊開季至今幾乎穩坐東區第二的表現，若字母哥獲得MVP，對公鹿而言將會是一份聖誕大禮。

溜馬：其他球隊的尊重與球員健康

溜馬是目前東區排名第三的球隊，但在東區排名較後面的七六人、塞爾提克卻獲得比溜馬還要多的關注，溜馬更於本季歐拉迪波（Victor Oladipo）與薩波尼斯（Domantas Sabonis）因傷缺席時而打得較辛苦，儘管戰績未於去年下滑那樣嚴重，但兩人的健康狀況將是影響溜馬表現的關鍵。

活塞：穩定的外線發揮

葛瑞芬（Blake Griffin）與卓拉蒙德（Andre Drummond）的發揮幾乎是活塞的命脈，但後衛強森（Stanley Johnson）、布拉克（Reggie Bullock）、蓋洛威（Langston Galloway）、肯納德（Luke Kennard）的外線發揮也曾讓葛瑞芬與卓拉蒙德在發揮不佳時拿下不少勝利，故穩定外線揮對活塞來說非常重要。

公牛：新的管理階層

公牛本季炒掉前任總教練霍伊柏格（Fred Hoiberg），但新任總教練柏伊蘭（Jim Boylen）的執教方式卻讓球員很不認同，公牛引發球隊茶壺內的風暴，公牛副總管派克斯頓（John Paxson）和總管福爾曼（Gar Foreman）近年來管理方針混亂，公牛會需要重新定義兩人在管理階層中的角色。

騎士：2019年的選秀球員

開季之前騎士曾對外表示球隊仍將有機會衝擊季後賽，但目前看來似乎希望不大，對騎士而言，放眼明年選秀並獲得即戰力球員是最好的聖誕願望。

▲歐拉迪波狀況火燙率隊擊敗馬刺。（圖／路透社）

▲溜馬歐拉迪波（右）。（圖／路透社）

關鍵字： 公鹿溜馬活塞公牛騎士NBA
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