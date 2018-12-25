NBA各隊最需要的聖誕禮物（一）　東區大西洋組

▲塞爾提克前鋒海沃德。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

聖誕節將近，聯盟30支球隊不論是否參加聖誕大戰，都將於聖誕節期間備戰比賽與休息調整，而美媒《CBS Sports》也因此分析東區大西洋組球隊：暴龍、七六人、塞爾提克、籃網、尼克等五支球隊「可能會最需要」的聖誕禮物。

暴龍：更高的三分球命中率

三分球命中率是暴龍的缺陷之一，儘管這與控球羅瑞（Kyle Lowry）的三分手感回穩之後有很大的關係，但有效改善三分球命中率將可提升他們在季後賽的外線火力。

七六人：出清用不到的球員

上個球季七六人簽下貝里納里（Marco Belinelli）與伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）並在季後賽收到奇效，儘管兩位球員都已離開，但七六人陣中仍囤積了史密斯（Zhaire Smith）、米爾頓（Shake Milton）以及已由球團宣布本季將不再出賽的選秀狀元佛茲（Markelle Fultz），七六人會很希望透過他們交易來更需要的球員已備他們在季後賽走得更遠。

塞爾提克：健康的海沃德（Gordon Hayward）

儘管本季傷癒歸隊的海沃德於曾單場砍下30分，但目前塞爾提克仍因表現不穩定而將他放在替補陣容，對綠衫軍而言，在聖誕節許下獲得健康的海沃德於季後賽前歸來將會是他們希望的聖誕禮物。

籃網：治療拉佛特（Caris LeVert）的特效藥

後衛拉佛特本季場均數據大爆發，他繳出接近20分、5籃板、5助攻以上數據的，但他至今因腳踝脫臼而無法出賽，若有什麼是可以加快恢復素的特效藥，那肯定會是籃網的聖誕禮物。

尼克：更幸運的樂透手氣

儘管本季迎來了前灰熊教練費斯戴爾（David Fizdale），也選了首輪新秀納克斯（Kevin Knox），陣中球星波辛基斯（Kristaps Porzingis）也將回歸，但短期內尼克恐還是不會進步多少，而嚴苛的紐約球迷會絕對會希望尼克明年的選秀手氣再更好一些。

▲羅瑞（左）的三分球表現對暴龍而言至關重要。（圖／路透社）