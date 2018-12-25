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大聯盟各隊最想要的聖誕禮物（五）　美聯西區篇

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▲太空人先發凱戈。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱戈投入市場，太空人還需要先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

一年一度的聖誕節來了，全球各地的人們都希望得到聖誕老人贈送的禮物，當然對於大聯盟球團來說也不例外，美媒《The Score》整理大聯盟30支球隊聖誕禮物願望清單，條列出每一隊目前最需要的禮物–美聯西區篇。

太空人：再一名先發投手
 未來幾年太空人仍在美聯西區保有一席之地，但他們還需要一名先發填補輪值，特別在前美聯賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）投入自由市場後，若未來補進庫魯柏（Corey Kluber）、鮑爾（Trevor Bauer）或是簽回凱戈，太空人的先發輪值可說在美聯各隊排名數一數二。

運動家：新球場新建
 今年球季運動家再現「魔球」神話，以全大聯盟團隊薪資最低之姿相隔4年再闖季後賽，球團在休賽季針對輪值補強，明年依舊保有競爭力，依現況來看，運動家最重要的不是陣容上的強化，而是2023年啟用的新球場，擺脫現有大聯盟最老舊的球場之一，脫離灣區「三級貧戶」，擁有一個屬於自己的家。

水手：季後賽門票
 水手上一次打進季後賽已是2001年，那時候傳奇鈴木一朗還是個剛挑戰大聯盟菜鳥，今年休賽季水手瘋狂出清球星，準備進入重建期，短時間內水手恐怕還難晉級季後賽，但總管迪波托（Jerry Dipoto）大動作交易，幾乎每位球員都可交易，也象徵水手認真要重整陣容，為打進季後賽努力。

▲水手橫掃太空人，終結者迪亞茲（Edwin Diaz）（圖／達志影像／美聯社）

▲水手進入重建，還在為重回季後賽努力。（圖／達志影像／美聯社）

天使：為楚特找到好幫手
 天使隊一直努力打造一支具有季後賽實力的隊伍，但很不幸運地，過去4個球季都無緣季後賽，即便今年找來日本「二刀流」好手大谷翔平加盟，對球隊戰績提升仍有限，天使最好祈禱這個聖誕節能夠找到一名輔佐楚特的好手，在他2020年投入自由市場之前。

遊騎兵：找到蓋洛的守備位置
 左打巨砲蓋洛（Joey Gallo）擅長轟全壘打，總是能夠把球打得老遠，讓他在打線佔有一席，但遊騎兵球團始終找不到他守備位置，已經嘗試過讓他守外野、一壘和三壘，如果遊騎兵能夠為他找到合適的位置，他將更能專心在打擊上面，發揮轟全壘打的專長。

▲楚特表現超猛，成為天使隊不可或缺的重要打者。(圖／達志影像／美聯社)

▲楚特將於2020年投入自由市場。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟聖誕節
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