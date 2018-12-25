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5場聖誕大戰接力　主秀詹皇率湖人抗勇士四巨頭

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記者張曜麟／綜合報導

聖誕節這天是NBA的重頭戲，聯盟往往會把具有話題性的比賽排在這一天，除了豪門球隊之外，一些宿敵間的對決也都是比賽看點，今年同樣不例外也有5場比賽，一路由東區打到西區，其中最為亮眼的就是詹姆斯(LeBron James)與勇士「四巨頭」間的對抗。

1. 公鹿VS尼克

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥在麥迪遜花園廣場發揮成觀戰重點。（圖／達志影像／美聯社）

尼克近幾年來是出了名的聯盟弱旅，但因為他們身處紐約這個大都市，又是全聯盟市值最高的隊伍，讓他們一直在聖誕大戰中保有超高出勤率，今年尼克少了「波神」波辛基斯(Kristaps Porzingis)讓他們少了些星光色彩，不過公鹿方面，這是他們自1977年後，相隔41年來再次被安排打聖誕大戰，有著安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)加持，加上密爾瓦基目前戰績相當突出，本戰仍保有一定的看頭，「字母哥」的發揮也會是比賽一大看點。

2. 雷霆VS火箭

▲雷霆喬治、火箭哈登、甜瓜安東尼。（圖／CFP）

▲雷霆戰力大幅提升面對新科MVP使本戰懸念十足。（圖／CFP）

本戰可說是看點相當多的一場比賽，這是他們連續2賽季在聖誕大戰中交手，上一次雷霆在主場112比107取勝，這次改在火箭主場舉行，而兩隊的恩怨同樣不少，在2017年季後賽，火箭就以4比1淘汰雷霆，不過今年休士頓戰力卻大幅下降，反觀雷霆表現卻相當亮眼，喬治(Paul George)與衛斯布魯克(Russell Westbrook)的磨合也越來越佳，但兩隊陣中都有MVP等級球星，加上哈登目前是聯盟得分王，這也讓本戰懸念十足。

3. 七六人VS塞爾提克

▲七六人西蒙斯、富爾茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲東區兩大豪強上演上賽季季後賽戲碼。（圖／達志影像／美聯社）

本戰是上賽季東區季後賽第2輪的戲碼重演，不同的是現在的綠衫軍是之完全健康的球隊，而七六人經歷了恩比德(Joel Embiid)與西蒙斯(Ben Simmons)的磨合，加上有了巴特勒加入，戰力明顯提。此外兩支球隊都有全明星間的對抗，還有頂尖教練的鬥智，又同為東區新豪強，無疑會擦出精彩火花。

4. 湖人VS勇士

▲詹姆斯首度與球哥博爾同場作戰；朗多；杜蘭特。（圖／CFP）

▲詹皇力抗勇士4巨頭成聖誕大戰最大看點。（圖／CFP）

老牌勁旅湖人一直是聖誕大戰的常客，加上今年有了詹姆斯的加入，無疑成為最大招牌，「詹皇」過去在騎士已經4度與勇士在總冠軍戰交手，不同的是，現在的湖人相當年輕，面對經驗老到的衛冕軍仍有一定的實力差距，但擁有「詹皇」的紫金大軍仍極具競爭力，「聯盟第一人」面對勇士「四巨頭」也絕對會成為本戰最吸睛焦點。

5. 拓荒者VS爵士

▲拓荒者lillard。（（圖／CFP）

▲拓雙者雙槍組合將成決是最大挑戰。（圖／CFP）

上賽季這兩支球隊都在例行賽尾聲表現相當火燙，拓荒者雖慘遭鵜鶘低順位逆襲成功，但他們本季仍極具競爭力，而爵士有著米歇爾(Donovan Mitchell)這名潛力新秀，雖然他們戰績僅排在西區第11名，不過他個人無力仍相當突出，但本戰米歇爾要如何力抗拓荒者「雙槍」將成為一大考驗，也是本戰觀看重點，雖然話題性不如前4場比賽來的高，但若純粹的籃球技巧比拼，仍是精采可及的比賽。

關鍵字： NBA聖誕大戰勇士湖人詹姆斯
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