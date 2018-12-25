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大專足聯／車禍舊傷腿難彎硬拼　中興門將張博翔盼新生多學習

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▲▼ 大專盃,中興vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲中興門將張博翔。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級24日賽事，第三場比賽由陸軍官校對上中興大學，一勝難求的中興最終仍以0比4落敗，中興門將張博翔不氣餒，認為過程比較重要，「希望學弟們能夠多累積經驗，學到東西比較重要。」

今年碩三的張博翔右腿十字韌帶受傷，「在之前比賽還有車禍撞到膝蓋這一塊，這邊很腫，大3的時候留下一點舊傷，加上今年第一場對吳鳳又撞到，就彎不太起來。」不過身為球隊主力守門，前幾場都有上場，只有對北市大沒有上，仍是硬拼。

▼ 大專盃,中興vs陸官 。

▲▼ 大專盃,中興vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

張博翔自己在國高中開始踢球，「主要是社團下課踢球而已，大學就是被學長找進校隊，也都是中興，大一下開始當守門員，當時是校隊缺守門員，自願去練習，看看沒人加上又坐板凳替補學長上去，我是慣用腳左腳，之前常常會放在左邊翼或是左後衛。」

談到中興本屆的參賽陣容，張博翔說，「學長陸陸續續畢業，還有一些心血進來，還需要一些磨合，學弟表現還不錯，大部分一批準備畢業，一批都是大一或是碩一新生，技不如人但是我們沒有放棄，大家都很努力，結果不是重點，因為很多新生就是累積經驗。」

「守門員的工作就是在後面給他們支援。」張博翔談到自己傷勢，「第一場到後來我都沒碰球，只有賽前的熱身，還有做水療，肌力有退、動作有限制到，之後有排核磁共振，目前嚴重性還不知道，想辦法以不影響學校為主，能拼的拼過了，保級是做底線，讓學弟每一場學到才是重點。」

▲▼ 大專盃,中興vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃中興
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