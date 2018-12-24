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大專足聯／文化「板凳奇兵」田所龍之介建功　扳平PK勝吳鳳

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▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級24日賽事，第二場比賽由文化大學出戰吳鳳科大，文化在落後情況下，替補上場的日籍球員田所龍之介硬是追平至1比1，雙方進入PK戰，文化1比0贏球，全隊開心慶祝，田所龍之介原本是守門員，今年才轉當單箭頭。

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

上半場雙方互有攻勢，持球率各半，不過文化徐漢程被吹紅牌出場，文化以10人應戰，下半場讓吳鳳把握住機會，陳敬玄先進球，不過田所龍之介下半場替補上場2分鐘，先要到一顆自由球，接下來更是在傷停倒數進球，把比數扳成1比1，最後門將陳昱達擋下PK球，文化以1比0贏球。

▼30號田所龍之介幫助文化追平分數。

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

田所龍之介因為父親工作從小在台灣長大，「可以站起來就開始踢球了，我的老家在神奈川平塚，媽媽是湘南比馬的粉絲喜歡足球，不過我的足球是在台灣養成的，讀日僑學校都有踢球，我本來是守門員，只是說今年新生有個守門員，教練就讓我看看箭頭。」

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

大二的田所龍之介去年大專盃第一場比賽，對上吳鳳上半場第20分鐘，就因為高空球被撞摔倒，肩膀脫臼整個賽季就結束了，今年才從守門轉到邊線，「我的優勢就是速度，這場比賽我的工作就是往前衝，只會看前面的人死命的衝，看前面的球往前帶。」

▼文化門將陳昱達。

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

田所龍之介說，「那一球順勢進了當下很開心，我知道我體力也不夠好，所以我就跟教練說，我就踢下半場30分鐘讓我好好踢。」這次文化板凳夠厚，派出奇兵替補收到效果，而順利撲球的陳昱達則說，「之前有觀察過對手的影片，知道他踢PK大概有哪些情況，就猜對邊只是球比較高一些，但在範圍內都可以守得到。」

▲▼ 大專盃,文化vs吳鳳 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃文化
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