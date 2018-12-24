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大專足聯／先目標本屆冠軍　台體大江浩仁拼進U23踢奧運資格賽

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▲▼ 大專盃,大專足聯，台體大vs.台大 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 江浩仁。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級24日賽事，首場比賽由台體大出戰台大，雙方實力有段距離，最終台體大以9比0贏球，其中曾經參與亞運國家隊培訓的江浩仁也有進球，目前最大的目標就是希望可以拿下本屆大專盃的冠軍。

台體大出戰台大開賽第3分鐘，台體大一次小組配合先進球，下半場更是火力進攻，台大難以把球帶過半場，最終以9比0贏球，今年大二的江浩仁提到「，對這種打防守球隊比較難進去，現在的目標就是大專盃冠軍啊。」

▼大專盃，台體大vs.台大。

▲▼ 大專盃,大專足聯，台體大vs.台大 。（圖／記者謝孟儒攝）

江浩仁曾被選進本屆亞運的培訓，不過最後沒有入選正選名單，「就是速度還不夠快，就自信跟速度還不夠，要多把握機會跟射門。」另也在亞運培訓的球員江信隆本場則未上場，「我那時候受傷，肌力都回來，但是傷勢還沒有到最好。」最終2人都無緣亞運。

▲▼ 大專盃,大專足聯，台體大vs.台大 。（圖／記者謝孟儒攝）

不過接下來要準備明年亞洲U23奧運資格賽，中華隊和南韓、柬埔寨及澳洲同組，籤表相當硬，眾人開始討論起亞洲一哥孫興慜是否會參賽，「應該不會踢了吧？他有踢1月亞洲盃，南韓最強了，亞運孫興慜有踢，實力很恐怖啊。」江浩仁笑說，「我碰到他屁股就很開心了，能夠搶到他球更開心，過他更爽。」

江信隆也很期待再次入選國家隊，「等總教練選出來的話，就要開始集訓了吧？奧運和亞運還是不一樣，希望跟南韓打，他們很強，不過澳洲也很強，高中打亞洲盃資格賽在馬來西亞，曾經被澳洲球員倒下來，撞到臉整個瘀青。」不過現階段還是把目標放在大專盃冠軍。

▼江浩仁進球。

▲▼ 大專盃,大專足聯，台體大vs.台大 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃台體大江浩仁
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