UBA／義守9勝連3季進八強　繼台師大、健行第3隊出線

▲輔仁大學吳沛嘉。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

上季第三義守大學191公分大四前鋒呂維誠最後一戰對台科大得13分、10籃板開季雙新高、首度「雙十」，也是本季最佳單場演出，吳彥侖支援11分、陳品詮挹注10分，上場的另8人也都有進帳，75：59擊敗地主台科大，本階段4連勝、開季第9勝入袋，累計9勝2敗，繼台師大、健行科大之後，第3支晉八強，也是連3季晉八。

反之，台科大本階段主場先贏1再輸3，累計2勝9敗，處於極端不利的位置，保級危機持續存在，謝宗憲拿14分最多，下月3日最後階段4連戰對手依序為台藝大、屏大、政大、北商，難易兼具，考驗「大白」教頭李永祥的功力、以及球員的韌性。

已晉八強的健行97：68輕取屏大，累計10勝1敗，緊咬11連勝的台師大，3名大一菜鳥也即上季HBL能仁「三劍客」，今天深受劉孟竹教練重用，後衛高承恩先發20分鐘，三分球6投中3拿本季新高24分、3助攻，191公分前鋒陳范柏彥替補23分鐘，三分球9投中3飆23分，雙寫本季新高，外帶次高的9籃板，控衛谷毛唯嘉替補27分鐘，三分球5投中3得13分、7助攻，「三劍客」合體悉有表現，尤其三分球合計20投中9，3人都進3球，合繳最漂亮的一張成績單；劉駿霆也貢獻12分、5籃板、3抄截。

▲醒吾科大。（圖／大專體總提供）

屏大苦吞11連敗，加上醒吾科大同日贏球，開胡第一勝，屏大因此成為與賽16隊唯一仍無勝績者，「一哥」林洋鈞三分球10投中3拿27分、6籃板、4助攻，游家昇10分、10籃板，首度「雙十」，張晉10分、8籃板。

醒吾一路領先82：78力克北市大，終於結束苦澀的10連敗，開胡首嘗贏球滋味，5人得分上雙，中鋒謝育政17分、16籃板，開季7度「雙十」，李冠霆三分球12投中5拿19分，大一菜鳥曾千碩三分球8投中4獲16分，本季個人最高，林昱良11分、豐正凱10分。

北市大本階段4連敗，累計2勝9敗，與台科大並列第12，保級大亮紅燈，中鋒「兩百」郭東雄20分、8籃板，孫鵬鎧飆26分，兩人都本季新高，「一哥」賴震源22分，同場3人得分逾20，白忙一場。

▲健行科大高承恩。（圖／大專體總提供）

另役輔大89：73擊敗台北商業大學，本階段4連勝，累計7勝4敗，暫與中州科大並列第七，大一菜鳥中鋒吳沛嘉開季最高的21分、10籃板，連2場、3度「雙十」，曾祥鈞10分、12籃板，連3場、6度「雙十」，大一菜鳥射手林哲霆三分球11投中6飆18分，悉為個人新高，吳季穎3記三分球拿11分、6籃板、6助攻、2抄截。

北商1勝10敗，與今天開胡的醒吾暫時並列第14，4人得分上雙，控衛江越強16分及本季最多13籃板，2度「雙十」，賴傅瑞恩18分、龐語謙12分、陳冠都11分。