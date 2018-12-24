UBA／陳子威掌政大首對前子弟兵　台師大11連勝未敗

▲台師大對政大。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

政大教練陳子威23日首度面對兩年前的台師大子弟兵，盡足地主之誼，第一節15：15緊咬10連勝的唯一不敗之師，次節讓對手轟進25分、本身僅9分進帳，輸贏就此底定，台師大72：61成功踢館，開季11連勝，持續107學年度富邦人壽UBA男一級預賽的完美身影，也追平102學年度預、複賽合計11連勝後，接下來因「鬥毆」意外而遭禁賽，連勝就此喊卡，所留下的紀錄。

相形下，苦於兩大傷兵張鎮衙、洪楷傑本階段全程掛傷號、戰力大幅下滑，政大吞下主場4連敗，與上一階段風光的6勝1敗連結，累計6勝5敗，現暫時擠出八強外，勉強排第九，只比台藝大多1勝，但只要下月3日最後階段4連戰贏3，仍可吊車尾晉八強。

▲台師大菜鳥控衛陳又瑋。（圖／大專體總提供）

首度以地主之姿，面迎他過去帶了7年的台師大，含5名現讀大四的張峻庭、張立杰、許軒諭、黃宗翰、詹軍，104、105學年度合作2年，3名目前大三的周桂羽、簡家暐、澳門籍中鋒容毅燊，則有105學年度的1年師生緣，師徒對決第一回合，8名上述台師大當年子弟，公私分明，用球技、11連勝，在前教練的新東家前，打敗了105學年度帶他們闖晉冠軍賽、惜被健行科大逆轉，屈居亞軍，106學年度上季選擇離開他們、轉戰政大，從二級起步的陳子威。

陳子威平常心看待，賽前先跟2年前的台師大球員「哈啦」，賽後更不忘與他們合影，留下歷史性畫面，陳子威說，此役輸贏沒那麼重要，也無舊受、新歡的困擾，重要的是，全由大一、二球員組成的政大，可利用這一戰、乃至透過輸球，讓自己成長，尤其向台師大的大三、四學長討教、學習，這個經驗更難得、精神愈無價。

▲台師大詹軍。（圖／大專體總提供）

陳子威說，從比賽內容、過程、結果，意味年輕的政大，這一年多來的訓練仍不足、心理素質也待再加強，但無論如何，這場別開生面、饒富意義的比賽，勝負之餘，雙方都是贏家。

靠第二節的26：9攻勢，台師大突破首節15：15僵局，從此掌控大局，始終以20分上下優勢領先，最高62：35差27分，未節政大在球迷力挺下，追成11分差輸球，賓主盡歡、都有收穫，雙方都上場11人，台師大4人得分上雙，周桂羽11分、6籃板、7助攻、5抄截，菜鳥控衛陳又瑋12分、7籃板、3助攻、4抄截，詹軍三分球8投中3拿15分，蘇士軒14分、9籃板。

政大也是4人兩位數，王詠誠、李允傑、吳冠誼都12分，塞內加爾中鋒聶歐瑪（Omar Niang）10分及本季初來乍到最多的17籃板，2度「雙十」，王詠誠說，台師大實力、經驗都很好，他上場先從防守做起，陳郁仁說，可從比賽學到很多，輸贏就較其次。

傷兵洪楷傑說，手很癢，真的很想上場，他的右腳踝「大翻」已好了不少，下月初最後階段應可重返球場，力拚八強，政大下月3日最後4連戰對手依序是醒吾、萬能、台科大、文化，只要能搶下3勝，累計9勝6敗，八強門票應就可入袋。

▲政大主場對師大。（圖／大專體總提供）