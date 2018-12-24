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大專足聯／從國小到大學都在同隊　輔大劉泳賦兄弟檔好默契

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▲▼大專盃,大專聯賽,輔大vs交大,游家煌7號,劉泳賦6號,原田拡帝(白), 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲劉泳賦 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級23日賽事，最後一場比賽由上屆冠軍輔仁大學對上交通大學，輔大全場吞下2張紅牌，少了2名球員之下，在下半場連續進球以5比2贏球，身為大學長的劉泳賦認為，「前面兩場打太順，年輕球員就有點鬆懈了。」

輔大雖然在上下半場因為2張紅牌，使得9個打11個人，不過由於雙方實力有段落差，最後靠著游家煌上演帽子戲法，加上穩健的小組配合，仍以5比2贏球，劉泳賦提到，「9個打11個但是優勢還是在我們這啊，只是放太鬆就會導致這樣子，兩個主力已經紅牌了，接下來遇到南華跟銘傳一定會比較難打。」

▼大專盃,輔大vs交大。

▲▼大專盃,大專聯賽,輔大vs交大,游家煌7號,劉泳賦6號,原田拡帝(白), 。（圖／記者謝孟儒攝）

「不過這種狀況也是給他們一些警惕。」今年碩二的劉泳賦認為，「隊上多是年輕球員，過去幾場幾乎沒有給對方得分、整個掌控球賽，就當作給年輕球員一些經驗。」至於場上一些衝突，「我們就做好我們的事，順利贏球就好。」球隊也因去年AFC CUP及業甲級相對的整體都有提升。

▼劉泳賦進球。

▲▼大專盃,大專聯賽,輔大vs交大,游家煌7號,劉泳賦6號,原田拡帝(白), 。（圖／記者謝孟儒攝）

劉泳賦和弟弟劉泳陞都在輔大踢球，劉泳陞大四延畢一年，不過這兩循環都受傷就都沒有踢，劉泳賦提到，「從國小就開始一起踢球到現在，幾乎平常都生活在一起，都知道對方會想要什麼球，默契滿好的，場下雖然會吵架，但場上就會溝通。」

劉泳賦笑說，「兄弟從國小、國中、高中、大學都在同一隊踢球，他原本是學國術的，看到我踢球好像很好玩，就一起踢，現在也有14年了吧，在宜蘭高中時期還曾一起拿下聯賽冠軍，現在也都在俱樂部教小朋友踢球。」

▲▼大專盃,大專聯賽,輔大vs交大,游家煌7號,劉泳賦6號,原田拡帝(白), 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃輔仁大學交通大學
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