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企排／2018整年一戰未敗　台電女排創跨季26連勝上半季封后

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▲▼2018整年一戰未敗　台電女排創跨季26連勝上半季封后（圖／中華排協提供）

▲台電女排。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導　

企業排球聯賽14年上半季賽事23日在嘉義港坪體育館進行，台電女排本季與極速超跑第六次相遇，在李姿瑩、曾琬羚等攻擊手群多點開花的好表現下，以3比0（25：17、25：17、25：17）拿下勝利，上半季以14勝0敗的完美句點。

台電女排上一次於企排吞下敗仗，已是去年12月30日在五局大戰中，敗給擁有譚緹和艾萊莎兩大外援的ATTACKLINE，不過從此台電女排開啟連勝之路，今年一整年都未嘗敗績，23日贏球後，已累積跨季26連勝。並從企排女子組賽事開打9個賽季以來， 168場的例行賽中就拿下了141場勝利，勝率高達84%。

事實上，台電女排這兩年正經歷換血期，原先預期需要一段時間磨合，但新進隊員很快的就融入了台電體系，也讓台電女排在新賽季不斷改寫自身紀錄，「自由女神」楊孟樺身為隊中的大學姊，提起新進球員也充滿肯定，「不管是煜淳，或是其他替補上場的選手狀態都不錯，十分穩定，不會遇到亂流就連續失分。」

隊長張秝芸則表示，「這幾年加入的球員能力都很好，今年開季到現在，球隊的流暢度越來越好，我們也在不斷進步中。」2人談起今年賽季台電女排與以往不同之處，除了默契不段增長之外，也同時認為隊友們都變活潑了，「今年我們比較放得開，臉上也比較多笑容，比起我們用很嚴肅的態度打球，相信大家應該更想看到我們開心享受比賽的樣子。」

台電女排完成上半季賽事後，接下來將參加29日舉行的企排首屆明星賽，陣中9名球員入選，其中張秝芸、李姿瑩、黃芯瑜、黃瀞萱及楊孟樺被分在明星白隊，謝以臻、劉煜淳、曾琬羚及陳曦則是在明星藍隊，屆時將上演隊友間的對戰戲碼。

▲▼2018整年一戰未敗　台電女排創跨季26連勝上半季封后（圖／中華排協提供）

關鍵字： 企排台電女排
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