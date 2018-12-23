郭玟毅致勝二壘安　U18明星藍10比6逆轉明星白

▲富邦U-18明日之星大賽，藍隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／新北報導

富邦首屆U-18明日之星大賽23日登場，集結全台40名U18青棒好手同場較勁，由陳金鋒、王建民擔任兩隊總教練，賽前外界普遍看好由陳金鋒領軍的白隊勝出，不過藍隊郭玟毅單場3安猛打賞帶動球隊反攻，其中4局打回超前分，率藍隊終場10比6勝出。

陣容集結40位青棒新星，不少好手值得關注，其中身高193公分平鎮高二巨投李晨薰球速可飆破150公里，已受到國內外20支職棒球隊鎖定，後年畢業後有望以高額簽約金挑戰美職，另外學長徐若熙球速最快也可逼近150公里，為中職選秀熱門人選，兩人今天在場上飆速對決，李晨薰擔任藍隊先發，此役球速最快147公里，主投3局送出3次三振，被敲4安失掉3分、2分責失，徐若熙為白隊先發，球速最快145公里，主投3局飆出5K，被敲2安，無任何保送，失掉2分、1分責失。

白隊先發9人主要集結各校重砲手，平鎮內野砲劉基鴻擔任第3棒，高苑強投豪打林逸達則扛4番，穀保主要攻擊手邱智呈則擔任第5棒，不過3人火力不如預期，皆僅各敲1支安打，林逸達作為二刀流，9局上也登板，吸引場邊球探關注，後援1局沒有被敲安，另有1次保送，球速最快146公里。

藍隊主要投優於打，開賽一度0比3落後，但後段棒次串連攻勢，郭玟毅4局從穀保後援投手林昱珉手中敲出2分打點安二壘安打，助隊超前比數，並一路領先至終場，北科強投陳柏毓接替李晨薰投球，成功壓制白隊攻勢，後援2局無失分，球速最快也有147公里，拿下勝投。