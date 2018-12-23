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日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

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▲▼頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫。蕭一傑（圖／記者季相儒攝）

蕭一傑。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

「大王」王柏融加盟日職北海道火腿，傳出前富邦悍將蕭一傑將擔任他的翻譯，蕭一傑本人23日證實此事，也相當開心接下這份工作：「 我在幕後反而更能伸能縮，也希望能夠以過往在日職的經驗，全力協助柏融。」

蕭一傑高中、大學都在日本就讀，2008年透過日職選秀以第一指名加入阪神，待了4年後，便以育成身份選手加入軟銀，2013年返台投入中職選秀，獲悍將前身義大犀牛以第3輪選進。

王柏融所屬經紀公司寶悍相中蕭一傑的日文能力，邀請他擔任翻譯工作，經由2階段面試之後，確定接下這任務。
「一開始是和寶悍進行簡單面試，柏融也在場。」蕭一傑透露，「後來跟火腿球團面試，有不錯的進展，確定收到錄取通知。」

擁5年日職資歷，蕭一傑也希望透過自己經驗幫助柏融在日本的發展，「洋聯、央聯都有待過，對於他們的日程有一定的了解，兩邊其實差異不大。」蕭一傑笑稱，「我有叫柏融不用叫我賢拜啦，現在柏融在幕前，我自己已經退下來了，就在幕後盡量幫助他。」

今年表現不理想遭到悍將釋出，蕭一傑對球員身份也不再留戀，對於自己的乾脆，他坦言意外：「沒想到自己能夠說放下就放下，或許因為不是第一次被釋出，以前遭到阪神、軟銀釋出時真的很錯愕，心想怎麼會發生這種事，也帶點不甘心與不服氣，但這一次自己已有心理準備，畢竟今年明顯都沒上一軍。」

蕭一傑轉換工作跑道，特別感謝老婆的支持：「那時被釋出時，父母比較擔心，反倒是另一半想得不一樣，她很正面，告訴我這或許是轉機，也謝謝經紀公司（寶悍）推薦我，讓我能夠有份工作。」

關鍵字： 蕭一傑中職中華職棒富邦悍將王柏融
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