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2019萬金石馬拉松測試賽　前年冠軍林育宏備戰爭全運資格

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▲▼新北市政府體育處與美津濃合辦萬金石馬拉松測5000m 長跑好手同場較勁。（圖／主辦單位提供）

▲新北市政府體育處與美津濃合辦萬金石馬拉松測5000m，長跑好手同場較勁。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

邁入第17屆的「萬金石馬拉松」是各界跑友們每年引頸期待的指標賽事，為讓民眾在正式開跑前自我檢測，大會與主要贊助商台灣美津濃股份有限公司合作，首次舉辦萬金石馬拉松x美津濃17來挑戰測5000m活動。

今(22)晚在新北市板橋第一運動場熱血開賽，冠軍由開廣盃50km超馬紀錄保持人洪一仁以16分40秒成績奪得，活動吸引眾多跑友及跑團熱情參與，更邀請到「最速總經理」王冠翔為跑者鳴槍加油，一起為明年3月17日「2019新北市萬金石馬拉松」賽事進行暖身。

▲本次測5000m活動由開廣盃50km超馬紀錄保持人洪一仁(右一)以16分40秒成績奪得冠軍。（圖／主辦單位提供）

▲本次測5000m活動由開廣盃50km超馬紀錄保持人洪一仁(右一)以16分40秒成績奪得冠軍。（圖／主辦單位提供）

2017萬金石馬拉松以黑馬姿態奪下全馬男子組冠軍林育宏也參加本日測5000m活動，林育宏表示，今年3月參加日本靜岡馬拉松跑出2小時33分44秒的自己最佳成績，接著一周後參加萬金石馬拉松卻因未能好好調整而在中途棄賽，期許在2019年再次有機會拿下國內組男子全馬冠軍。

距離賽事不到三個月的時間，林育宏已全力開始備戰，未來計畫會在明年2月參加靜岡馬作為萬金石的測試賽，來為3月即將到來的萬金石做準備，並且爭取在全國運動會參賽的資格。

▲萬金石冠軍林育宏與素人跑者17挑戰 為明年賽事暖身。（圖／主辦單位提供）

▲萬金石冠軍林育宏與素人跑者17挑戰，為明年賽事暖身。（圖／主辦單位提供）

本活動有來自各行各業的跑者一同來挑戰，更有完成世界六大馬拉松賽的素人跑者「最速總經理」王冠翔到場為跑者們鳴槍加油！有最速總經理之稱的安納特股份有限公司王冠翔表示，現在上班族工作忙碌，跑者們更要堅持且有計畫的規律訓練，跑步絕不會辜負你，投注多少練習，身體都知道。運動表現就能繼續累積，跑出自己的最佳成績。

▲新北市政府體育處副處長王泓翔(左)與完成六大馬素人跑者「最速總經理」王冠翔(右)共同擔任鳴槍貴賓。（圖／主辦單位提供）

▲新北市政府體育處副處長王泓翔(左)與完成六大馬素人跑者「最速總經理」王冠翔(右)共同擔任鳴槍貴賓。（圖／主辦單位提供）

台灣美津濃長期支持運動，更與大會合作舉辦測5000m活動，協助預計參加明年萬金石馬拉松的跑友提前了解自身狀況，明年1月5日將展開為期8週的「萬金石馬拉松 X 美津濃 8 週訓練營」，經過規律的訓練，期待與跑者們「17破PB」，在「2019新北市萬金石馬拉松」賽道上勇奪佳績。

▲2019萬金石馬拉松x美津濃 17來挑戰 測5000m活動 百名跑者熱情參與一同挑戰。（圖／主辦單位提供）

▲2019萬金石馬拉松x美津濃 17來挑戰 測5000m活動 百名跑者熱情參與一同挑戰。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 萬金石馬拉松
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