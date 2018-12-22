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亞洲金球獎名單日本5人入選　孫興慜呼聲高要拼第四座獎盃

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▲▼ 英超熱刺對上萊切斯特城，孫興慜一助攻一進球。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲一哥孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

2018年亞洲金球獎名單日前公布，日本在今年俄羅斯世界盃表現亮眼，特別是打進16強對上比利時精彩比賽，因此24人名單中，就有5名日本球員，不過呼聲最高的，還是帶領南韓隊擊敗德國的亞洲一哥孫興慜。

亞洲金球獎入選名單中，日本球員就有5人，包括德甲雲達不萊梅的大迫勇也、日職J1鹿島鹿角的鈴木優磨、昌子源、德甲法蘭克福的長谷部誠，以及西甲皇家貝迪斯的乾貴士，都是在世界盃中表現相當傑出的球員。

不過呼聲最高的還是孫興慜，目前效力英超托特納姆熱刺的他，已經為熱刺踢進超過50顆進球，旅歐生涯突破百顆進球，今年是充實的一年，先是帶領南韓國家隊進入世界盃，雖然小組賽無緣晉級，不過2比1擊敗德國，第二球也是由孫興慜踢進；加上對上墨西哥，孫興慜一人單刀進球，也寫下歷史。

▼ 2018世足賽, 比利時VS日本，大迫勇也。（圖／路透社）

▲▼ 2018世足賽, 比利時VS日本。大迫勇也(Yuya Osako)（圖／路透社）

而在接下來的亞運，孫興慜以超齡外卡入選，在國家隊中多退回當中場，組織分球給隊友進球，不像在熱刺踢邊鋒，而以助攻為主的角色幫助球隊，最後南韓以2比1擊敗日本奪下冠軍，同時孫興慜也獲得免役資格，和熱刺續簽至2023年，能夠全心在英超踢球。

值得一提的是，孫興慜曾在2014年、2015年、2017年拿下亞洲金球獎，2013年為日本本田圭佑、2016年則是日本岡崎慎司，接著他將備戰明年1月的亞洲盃，不過由於熱刺和南韓足協協議，放行孫興慜踢完全程亞運及2場熱身賽，因此孫興慜會在明年1月13日踢完曼聯之後，才回國家隊，預計最快上場時間是1月16日對上大陸。

亞洲金球獎源於2013年，仿效歐洲金球獎，以亞洲各國記者和關注亞洲足球的歐洲記者票選得獎者。

▼ 2018世足賽, 比利時VS日本，乾貴士打入「世界波」後慶祝。（圖／路透社）

▲乾貴士打入「世界波」後慶祝。（圖／路透社）

關鍵字： 亞洲金球獎孫興慜昌子源大迫勇也
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