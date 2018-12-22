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道奇大動作交易4球員清空間　為了爭取哈波佈局

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▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇隊在台北時間22日進行重磅交易，一口氣將普伊格（Yasiel Puig）、坎普（Matt Kemp）等4名球員打包送至紅人隊，道奇藉此交易清出團隊薪資空間，此舉也被認為是為了爭取自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）來佈局。

普伊格雖然過去曾爆出態度有問題，但他一直是球迷喜愛的又外野手，投手伍德（Alex Wood）也是過去3個球季重要的角色，今年重回道奇的坎普也是幫助道奇重返世界大賽的功臣之一，道奇一次把4名選手送至紅人，顯然有特別的目的。

根據FanCred Sports資深記者海曼（Jon Heyman）指出，道奇隊高層非常想要爭取哈波加盟，為了滿足哈波的需求，給出一張他滿意的合約價碼，這次交易剛好可以清出大約1750萬美元的薪資空間，讓球隊在簽下哈波時不用支付豪華稅罰金。

道奇目前外野手有眾多人選，包括貝林格、佩德森、泰勒等球員，哈波預計追求一張10年至少3億美元的價碼，如果道奇願意花更多錢，很可能會超過奢持稅門檻，據《洛杉磯時報》報導，道奇高層盡可能控制在奢持稅門檻以下，但為了哈波會做出權衡。

道奇會做出這樣的交易大動作，簽下哈波的可能性極大，使得球團必須清理團隊薪資空間來實現這個目標，專家認為，哈波是聯盟超級巨星，將是道奇未來10年的看板球員，雖然市場上還有其他外野手選擇，但價碼也不便宜，且以哈波的星度及實力，才是豪門球隊道奇想要的對象。

▲普伊格敲致勝三分砲，超霸氣甩棒。(圖／達志影像／美聯社)

▲普伊格。(圖／達志影像／美聯社)

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 道奇哈波
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