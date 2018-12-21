運動家別離開奧克蘭　「野獸模式」市議會聲援

▲「野獸模式」林奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

奧克蘭運動家想要蓋新主場的計劃目前還搞不定，而同城的金州勇士和奧克蘭突擊者之後確定都要搬家。因此在當地長大的NFL突擊者明星跑鋒「野獸模式」林奇(Marshawn Lynch)穿著拖鞋到市議會發言聲援，「我們失去了勇士，失去了突擊者，最好別再失去運動家了，感謝各位。」

運動家目前和突擊者共用奧克蘭–阿拉米達郡競技場，不過此場地已從1968年開始使用至今，現在面臨場地老舊等問題。在9月NFL和大聯盟賽季重疊期間，場地為賽程趕工整理也是一大麻煩。運動家先前已提出新球場設計提案，但仍有土地等問題要解決。如果新球場開發案未能順利解決，可能造成運動家出走奧克蘭。因此出生在奧克蘭，現在效力突擊者的林奇為家鄉挺身而出，希望政府能協助留下球隊。

▲奧克蘭運動家／突擊者主場。（圖／記者林育正攝）



今年球季結束過後，近4年3奪NBA冠軍的勇士隊將從奧克蘭搬到舊金山，突擊者在2020年也將搬到拉斯維加斯，不過明年球季因為球場租約問題，2019年的落腳處還不確定。

身為NFL明星跑鋒，林奇不愛在公開場合發言，曾因為不回答媒體提問而被罰款。因此能見到他在市議會公開發言，算是相當難得一見的場面，也代表他對運動家隊的支持。先前勇士隊宣布離開奧克蘭就讓球迷情感遭受打擊，雖然奧克蘭到舊金山只需過橋距離並不遠，但兩座城市也算是水火不容。