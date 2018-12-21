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中職／統一獅有你真好同樂會　「萊夯肉」限額開放報名

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▲統一獅隊有你真好同樂會「萊夯肉」。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊有你真好同樂會「萊夯肉」。（圖／統一球團提供） 

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊長期回饋所有球迷朋友的支持，2019年2月16日台南棒球場戶外廣場熱鬧展開，迎接30週年盛會，本次「萊夯肉」將邀請教練團、選手及Uni Girls女孩一起參與，到每一組和球迷一起夯肉、聊天、互動，除了夯肉外，舞台也將規劃「新人舞蹈秀」、「獅王好聲音」、「勁爆遊戲挑戰」等活動。

2019年「萊夯肉」有你真好同樂會活動，將於1月3日中午12點於統一獅官方網站購物商城開放球迷預購，每席座位950元，提供所有夯肉食材，每10人一組，每組都會有教練或想選手或Ｕni Gilrs女孩，活動現場公開抽籤入座，球迷桌次將依繳費完成訂單時間優先順序，越早完成繳費，座位桌次越靠近舞台（正確桌次，將在全數報名完畢後公布），本次活動因配合每桌次均有至少1位教練或選手或Uni Girls，採限額開放，名額有限千萬別錯過。


2019年萊夯肉獅迷同樂會：
活動時間：2019年2月16日下午1點半到下午5點半
活動地點：台南棒球場戶外廣場
出席人員：統一獅教練團、選手及Ｕni Girls女孩
活動內容：烤肉、舞台活動「新人舞蹈秀」、「獅王好聲音」、「勁爆遊戲挑戰」等
收費方式：每席座位950元（無論大人、兒童均須購票才可進場），贈送UniLions文青環保餐具組（包括不織布收納袋、湯匙、筷子、吸管）一組
報名時間：1月3日中午12點起開始報名
報名網址：https://www.uni-lions.com.tw/store.aspx
備註：本活動烤肉食材與香串串合作，參加本活動無需準備任何食材及器具，將由球團集體準備，詳細完整活動內容及訊息將另行公佈

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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