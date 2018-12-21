中職／中華隊護國神捕　高志綱揮別14年精彩生涯



▲高志綱。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊37歲捕手高志綱將轉任球隊二軍總教練，過去高志綱在國際賽幾乎無役不與，2003年亞錦賽再見安打，至今仍讓球迷難以忘懷。

打從業餘時代高志綱就是中華隊常客，包括2001年世界盃、2002年釜山亞運、2003年亞錦賽、2004年雅典奧運、2006年洲際盃、2008年北京奧運、2010廣州亞運、2013年經典賽，2015年打完世界12強賽宣布退出國家隊，過往在洪一中、葉君璋之後接下國家隊主戰捕手，高志綱的護國神捕地位，將留在國內球迷心中。

2004年高志綱在代訓選秀會被統一以第1指名選入，生涯11度入選明星賽、4度拿下最佳十人、2次捕手金手套，去年5月12日面對Lamigo的比賽，達成生涯第1000場出賽，也是中職史上第20人，高志綱一向以腦袋靈活著稱，善於引導投手，語言能力也不錯，並且具備領導能力，始終讓投手搭檔很放心，豐富的比賽經驗，對於獅隊二軍年輕球員，相信能帶來不少幫助。

高志綱14個球季，累積一軍出賽1101場，3643個打席，3217個打數，擊出893支安打，21支全壘打，363分打點，跑回425分，打擊率0.278，上壘率0.341，長打率0.354，2010年繳出0.507生涯最高阻殺率，確定轉任二軍總教練，告別14年職業生涯。



▲高志綱。（圖／記者黃克翔攝）