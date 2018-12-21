中職／統一獅懇談點頭　「護國神捕」高志綱接任二軍總教練



▲高志綱。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊迎接明年全新球季，教練團佈局陸續完成，據了解37歲捕手高志綱擔任二軍總教練，將正式卸下球員戰袍。

本季統一順利打進季後挑戰賽與總冠軍戰，雖然最後與總冠軍失之交臂，但整體成績有所進步，其中老將高志綱生涯首度缺席季後賽與總冠軍戰，今年季中球團曾經找高志綱討論轉任教練，期待高志綱能傳承經驗給年輕選手，而高志綱傾向明年續戰，但季後球團再次找高志綱深談，高志綱答應轉任二軍總教練。

業餘時期高志綱就是中華隊常客，2003年亞洲棒球錦標賽，延長賽第10局擊出再見安打，其中「又是高志綱」仍讓球迷難忘，優異的配球功力與場上領導能力，多次參加國際賽事，過往一直總都是中華隊主戰捕手之一，2004年高志綱在代訓選秀會被統一以第1指名選入，至今14個球季，累積一軍出賽1101場，3643個打席，3217個打數，擊出893支安打，21支全壘打，363分打點，跑回425分，打擊率0.278，上壘率0.341，長打率0.354，2010年繳出0.507生涯最高阻殺率，本季打擊率0.291，阻殺率0.200。

統一領隊蘇泰安表示，教練團有部分異動，但一切都在規劃中，最快1月初、春訓前對外公布。



▲高志綱。（圖／記者黃克翔攝）