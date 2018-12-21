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中職／高志綱肩負傳承任務　培養全新3連霸世代

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▲統一獅高志綱。（圖／統一獅提供）
▲高志綱。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅隊37歲捕手高志綱將轉任球隊二軍總教練，身為3連霸時期主戰球員，高志綱肩負傳承任務，需要替球隊培養出下一批3連霸世代。

隊史拿過9座年度總冠軍，統一獅在中職所有隊伍排名最多，同時身為唯一元老球隊，統一擁有「南霸天」名號，也是公認傳統勁旅，從2007年開始，7年內拿到5座總冠軍，包括2007年到2009年創造3連霸。

高志綱生涯11度入選明星賽、4度拿下最佳十人、2次捕手金手套，去年才達成千場出賽，高志綱腦袋靈活，善於引導投手，語言能力也不錯，並且具備領導能力，是少見的優秀捕手，統一球團也期望借重高志綱的豐富經驗，傳承給二軍年輕球員。

獅隊近年開始逐漸換血，今年「小破」劉芙豪與「大餅」林岳平分別引退，隨著高志綱正式高掛球鞋，轉任獅隊二軍總教練，統一連霸王朝班底現階段剩下潘威倫、高國慶、潘武雄，36歲潘威倫今年受到春訓受傷影響，一軍僅出賽1場，40歲高國慶本季老來俏，繳出打擊率0.325，拿到一壘金手套，37歲潘武雄今年出賽75場，敲出雙位數的10發全壘打，打擊率0.290，3人依舊是獅隊相當倚重的主力球員。

▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,統一獅,高國慶。（圖／記者季相儒攝）
▲高國慶。（圖／記者季相儒攝）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅高志綱劉芙豪林岳平
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