ABL／夢想家21日作客菲律賓　嚴防柏克曼、PJ拉莫斯雙塔

▲寶島夢想家20日，比賽前的第一次練球。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／馬尼拉報導

寶島夢想家將在21日晚間20：00作客衛冕軍菲律賓火焰，總教練穆雷（Dean Murray）表示，火焰隊陣容相當完整，尤其柏克曼（Renaldo Balkman）、拉莫斯（Peter John Ramos）兩位擁有NBA資歷的波多黎各國家隊搭擋，這肯定會是一場硬仗，不過夢想家依然有信心。

「攤開他們的陣容，6名混血球員加上2名NBA資歷的外援，充滿經驗且非常強悍，他們是衛冕軍又在他們主場打球，可以預期會發揮得很好，」穆雷說道，「但我們開季客場四連戰可是帶著四連勝回到主場，表示團隊並不會害怕客場作戰，總之，這會是夢想家的一大考驗。」

寶島夢想家開季6連勝之後15日作客泰國莫諾吸血鬼，主力中鋒阿提諾（Will Artino）腹瀉不止，導致74比89吞下本季首敗。21日的比賽不僅要避免本季首度連敗，還要與開季比較晚出發拿下2勝0敗的菲律賓火焰爭奪龍頭。

▲總教練穆雷（Dean Murray）研擬對決火焰的作戰計畫。（圖／寶島夢想家提供）

夢想家在19日抵達菲律賓馬尼拉，20日展開第一次練球，不只調整狀況也研擬作戰計畫，而在21日早上還有一次練球機會。穆雷表示，對方兩位擁有NBA資歷的外援柏克曼、拉莫斯是這次比賽的重點，前者場均34.5分高居聯盟得分王，後者上季在SBL幫助金酒打出佳績，展現出得分、策應、防守的全能身手以及禁區的宰制力。

▲拉莫斯（Peter John Ramos）。（圖／ABL官網）

「像柏克曼這種驚人的得分能力，很難說完全的去限制住，但讓他再砍個34、35分肯定會很難打，因此要盡可能地去壓迫。至於拉莫斯方面，我們要讓他在防守端累一點，阿提諾攻擊範圍比較大，希望透過他的這個特性讓拉莫斯多消耗點體力。」

阿提諾表示上一場在泰國只是吃個漢堡而已，沒想到早上一起來就感覺身體無力，最後也辦法在場上好好發揮，這次來到菲律賓飲食要更小心，也希望不要把壞運氣帶到這場比賽。