想去吃！　日本火腿爭取王柏融的台灣滷肉飯就是這2家

▲劉玠廷秀出火腿給的台灣滷肉飯照片。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒日本火腿隊爭取王柏融加盟，給Lamigo桃猿的入札簡報資料中，有2家札幌的台灣滷肉飯，這2家分別是「Plasmid x 台灣食」，另一家是「奥泉」。

桃猿採用入札方式讓國外球團競標王柏融，日本火腿隊最後勝出，桃猿劉玠廷表示，火腿製作了長達107頁的簡報資料，內容詳細記載他的訓練方式以及規劃，甚至細節到哪裡可以吃到台灣滷肉飯，全都有調查完畢。

劉玠廷親自拿出手機秀出火腿的簡報資料中的台灣滷肉飯，他說：「他們簡報中有2間，其中一間形容是像絞肉一樣切碎的豬肉，與醬汁完美融合，味道濃郁，另一間則是用豬肉條，距離外籍選手宿舍，走路只要8分鐘。」

被形容是像絞肉一樣切碎的豬肉，與醬汁完美融合、味道濃郁的第一家台灣滷肉飯是「Plasmid x 台灣食」，這一家還有牛肉麵、滷味及餃子。

第二家台灣滷肉飯是「奥泉」，它是用豬肉條製作，有去吃過且距離外籍選手宿舍走路只要8分鐘。「奥泉」是札幌超人氣必吃10大推za%日式早餐店，店舖中可以吃到中國粥和炸麵包和豆乳和茶的早餐套餐，可以在店內吃到在全日本都要等半年才可以吃到的「蛋布丁」。

▲劉玠廷秀出火腿給的台灣滷肉飯照片。（圖／記者歐建智攝）