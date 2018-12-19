運動雲

> >

想去吃！　日本火腿爭取王柏融的台灣滷肉飯就是這2家

ETtoday運動雲

▲劉玠廷秀出日本火腿推薦的台灣滷肉飯。（圖／記者歐建智攝）

▲劉玠廷秀出火腿給的台灣滷肉飯照片。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒日本火腿隊爭取王柏融加盟，給Lamigo桃猿的入札簡報資料中，有2家札幌的台灣滷肉飯，這2家分別是「Plasmid x 台灣食」，另一家是「奥泉」。

桃猿採用入札方式讓國外球團競標王柏融，日本火腿隊最後勝出，桃猿劉玠廷表示，火腿製作了長達107頁的簡報資料，內容詳細記載他的訓練方式以及規劃，甚至細節到哪裡可以吃到台灣滷肉飯，全都有調查完畢。

劉玠廷親自拿出手機秀出火腿的簡報資料中的台灣滷肉飯，他說：「他們簡報中有2間，其中一間形容是像絞肉一樣切碎的豬肉，與醬汁完美融合，味道濃郁，另一間則是用豬肉條，距離外籍選手宿舍，走路只要8分鐘。」

被形容是像絞肉一樣切碎的豬肉，與醬汁完美融合、味道濃郁的第一家台灣滷肉飯是「Plasmid x 台灣食」，這一家還有牛肉麵、滷味及餃子。

第二家台灣滷肉飯是「奥泉」，它是用豬肉條製作，有去吃過且距離外籍選手宿舍走路只要8分鐘。「奥泉」是札幌超人氣必吃10大推za%日式早餐店，店舖中可以吃到中國粥和炸麵包和豆乳和茶的早餐套餐，可以在店內吃到在全日本都要等半年才可以吃到的「蛋布丁」。

▲劉玠廷秀出火腿給的台灣滷肉飯照片。（圖／記者歐建智攝）

▲劉玠廷秀出火腿給的台灣滷肉飯照片。（圖／記者歐建智攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

熱門新聞

大王加盟記者會意外插曲　主持人吳怡霈效果不斷

中職／王柏融離隊誰來接替中外野？洪一中點名3人

林書豪連續變向晃暈對手　主帥皮爾斯看老鷹贏球臉卻僵了？

開大招秒被對手破解　摔角手錯愕表情宛如恐怖片畫面

吳怡霈主持加盟挨批　王柏融稱讚：輕鬆開心不嚴肅

才復出不久...南韓羽球帥哥李龍大遭爆和妻子分居欲離婚

讀者回應

﻿

最新新聞

1打到國三變超強　過溝心裡要適應

2書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

3左營為台甲整理場地　給球員努力目標

4吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

5劉祖蔭出任跆拳道中華隊教練

熱門新聞

1主持失控　網酸：吳怡霈喝醉了？

2王柏融離隊　洪總點3人接中外野

3書豪晃暈對手　老鷹贏球主帥臉僵了

4日本摔角手大招被破解表情超有戲

5吳怡霈主持挨批　王柏融稱讚很棒

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

打籃球「吃蘿蔔」手指又黑又腫　別揉之外～教你用肌貼固定保護

火腿祝福王柏融加入

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366