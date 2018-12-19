「融融」王柏融終於旅日　藍寅倫：他真的付出很多





▲王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會，隊友藍寅倫獻上花束。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台北報導

「台灣大王」王柏融19日舉辦加盟日職北海道火腿記者會，隊友藍寅倫、劉時豪以及洪聖欽與打擊教練曾豪駒一同為他獻上花束，給予祝福，王柏融在記者會透露，藍寅倫私下都叫他「融融」，顯現兩人的好交情。看著好友成功踏上旅外之路，藍寅倫說：「柏融是一位自我要求非常高的選手，能繳出4成打擊率的成績，沒有這麼簡單，他付出很多。」

王柏融畢業自文化大學，2015年為桃猿選秀第一指名，在中職累積378場出賽，敲出573支安打、86轟，貢獻319分打點，生涯打擊率0.386，這幾年囊括中職多項個人獎，包括新人王、打擊王、安打王、打點王、全壘打王、年度最有價值球員，並鏈續3年入選明星賽外野金手套、最佳十人外野手，並在2016、2017連續兩個球季的打擊率超過4成。

「打4成真的不容易，外界可能不太理解，他需要多少努力，才能有這種成績。」藍寅倫說：「身為他的隊友，每天都和他相處，才知道他真的付出很多很多。」

9月9日出生的王柏融，是典型的處女座，個性細膩且追求完美，藍寅倫笑說：「處女座的...很龜毛啦，每一次看他練球，真的覺得他毛很多，對自己的要求特別高，其實在旁人眼裡，他真的做得很足夠了。」

到場見證王柏融正式披上火腿戰袍，藍寅倫替他感到開心：「打到冠軍戰，我再帶老婆、小孩去看他比賽。」洪聖欽笑說：「對啊，一定要打到冠軍戰，不然我們去也沒意思。」

王柏融離隊後，藍寅倫有望接下中外野位置，對此他表示：「大家都有機會啦，自己在春訓會加練中外野，希望可以替補空缺，為球隊貢獻。」





▲王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會，隊友藍寅倫、洪聖欽、劉時豪。（圖／記者季相儒攝）