王柏融拚日職守備是考驗　曾豪駒：他有不錯潛質

▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,曾豪駒。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

「大王」王柏融真的要去日本打球了，Lamigo桃猿打擊教練曾豪駒說：「把他送出去，真的很捨不得，心中五味雜陳。」

王柏融今年在中職待滿3年，行使旅外球員權利，Lamigo桃猿球團採取入札競標制度，11月20日宣布由日職日本火腿得標，最後達成王柏融加盟火腿共識。

日本火腿將在19日下午2點在台北W飯店舉辦加盟記者會，日本火腿隊社長竹田憲宗、監督栗山英樹都會親自來台出席，桃猿領隊劉玠廷及總教練洪一中也都出席。

Lamigo桃猿打擊教練曾豪駒19日也出席了王柏融加盟日本火腿隊記者會，他表示，從他進入職棒開始，現在要送他出去打球，有一點捨不得，但還是要祝福他，未來打出好的成績。

對於王柏融能否適應日職環境，曾豪駒表示，守備上需要再花一點心力更進一步的學習，但他有很不錯的潛質，只是還是需要多多鍛鍊，打擊只要給他時間適應，就沒有太大的問題。

王柏融在2016年及2017年都有4成打擊率，今年遇到低潮，曾豪駒表示，低潮是職業球員難免的，當時鼓勵他勇敢面對，不要把整個球隊的壓力都放在自己肩膀上，後來他也從那次經驗學到很多，因為有低潮才能知道自己不足的地方。

▲▼王柏融加盟北海道日本火腿鬥士記者會,王柏融,曾豪駒。（圖／記者季相儒攝）