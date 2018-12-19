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荷包緊縮！大聯盟球員薪資下滑1.15億　史上第2大暴跌

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▲▼大聯盟2018賽季，紅襪奪得第100勝，（圖中）貝茲（mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟球員薪水下滑，近8年首次負成長。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球員薪資「大幅度」下降！根據《富比世》引用美聯社資料顯示，今年大聯盟球員年薪總額約46億美元，比起去年下滑將近1.15億美元，這是大聯盟自2004年以來第二大的降幅，而聯盟球員薪資也有M型化的趨勢。

報導中指出，今年球季30支球團中，僅有12隊比去年花更多錢在簽球員上面，導致出現自2010年來首次球員薪資呈現負成長，同時是2004年來第二大的降幅，當年下降幅度達到2.04億美元，為大聯盟一百多年歷史以來，最大的降幅。

近幾年來豪門球團洋基和道奇漸漸改變經營方針，素有「邪惡帝國」之稱的洋基，今年的團隊薪資將落在1.67億美元左右，排在全聯盟第七，更是近26年、自1992年以來的最低排名；道奇隊也有意壓低團隊薪資，避免支付豪華稅，這都直接影響聯盟球員的平均薪資。

▲洋基、洋基安杜哈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲過往到處撒錢簽明星球員，洋基現在經營方針改變。（圖／達志影像／美聯社）

去年自由市場只有7位球員簽下超過5000萬美元合約，出現很多球員找不到工作的狀況，而從很多原因可看出端倪，包括球團經營方針改變，大數據應用、球探發展系統不斷進步，讓球團在簽約球員上面可以有更多的資料分析，達到最佳的風險控管。

另外，新版勞資雙方協議針對團隊薪資上限進行懲罰，豪華稅累進稅制比以往罰更重，許多球隊開始避免超出豪華稅門檻，選擇投入在自家農場的開發，都對整體大環境有極大的影響。

隨著新版CBA勞資協議上路後，大聯盟薪資越來越M型化，像是菜鳥球員在前2季打出成績後，球團提前簽訂複數年合約，以延後投入自由市場的時間，加上大咖球星喊價操作，使得聯盟中游層級球員薪資受到影響，就連上場機會都被壓縮。

▲小熊達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊達比修有是去年少數簽下大約的球員。（圖／達志影像／美聯社）

《NBC Sports》專欄作家克雷格（Craig Calcaterra）指出，豪華稅門檻的比例將影響球團在市場撒錢簽球員的意願，從球團角度來看，豪華稅是一種軟性管控球團成本的機制，也是大聯盟官方希望盡可能平行大市場與小市場球隊之間的差距。

今年休賽季自由市場最大咖球星非哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）莫屬，過去幾年哈波曾被認為是有望創下5億美元天價障礙的球員，但隨著去年自由市場寒冬，以及各隊經營方針改變，即便有超級經紀人波拉斯（Scott Boras）操盤，新合約要達到4億美元恐怕是有難度，甚至現在連美媒專家也不確定他是否能打破史丹頓3.25億美元大聯盟合約紀錄。

此外，儘管大聯盟近年來場均進場人數持續下跌，2018球季更跌破3萬人，但大聯盟整體營收仍是持續成長，2015年大聯盟年度營收達到95億美元，2017年成功突破百億美元，在各隊轉播權利金不斷提高下，大聯盟荷包仍是賺滿滿。

▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波身價上看4億。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大聯盟團隊薪資CBA勞資協議
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