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托洛威斯基想返鄉回灣區打球　巨人出動高層積極爭取

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▲多倫多藍鳥隊托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）

▲明星游擊手托洛威斯基(Troy Tulowitzki)。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

明星游擊手「兔肉」托洛威斯基（Troy Tulowitzki）在遭到藍鳥釋出後，馬上成為自由市場中的搶手貨，據傳至少有6支球隊有意網羅。托洛威斯基陣營在台北時間19日舉行公開訓練，有多隊球探前來觀察，其中巨人更是出動大批人馬觀察，動作特別積極。

根據《Yahoo Sports》資深記者帕森（Jeff Passan）報導，這場托洛威斯基的公開訓練計畫，巨人派出球團高層前往，展現網羅的誠意，包括棒球事務部柴迪（Farhan Zaidi）和教頭波奇（Bruce Bochy）都來到了現場。

托洛威斯基於加州灣區出生，在被藍鳥釋出後，曾對外表達想要回到家鄉打球，願意為巨人或是運動家隊效力。為了提升市場價值，他也不排斥轉往其他防區，盼為自己增添更多機會。

明年巨人內野陣容預計不會有太大的異動，游擊大關將由克勞佛（Brandon Crawford）鎮守，二壘手為帕尼克（Joe Panik），「龍哥」隆戈利亞（Evan Longoria）鎮守三壘防區，一壘手則是貝爾特（Brandon Belt），爭取托洛威斯基加盟能夠提升內野深度，但實際上並不是巨人最迫切需要補強的位置。

托洛威斯基近3年期間因傷勢困擾僅為藍鳥出賽238場，打擊三圍.250/.313/.414，合計擊出36支全壘打、貢獻122分打點，貢獻度不如預期，迫使藍鳥認賠殺出，目前他合約還剩餘2年3800萬美元，包括2021年的球隊選擇權，以及400萬美元買斷金。

▲▼托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲托洛威斯基有意為家鄉灣區球隊效力。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 巨人兔肉托洛威斯基
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