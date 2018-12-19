王柏融加盟火腿　陳禹勳激勵：向日職證明台灣人不是吃素的

▲陳禹勳（右）祝福王柏融（中）加盟日本火腿。（圖／陳禹勳臉書）

體育中心／綜合報導

「台灣大王」王柏融今天（19日）下午在台灣舉辦加盟日本職棒日本火腿隊記者會，Lamigo桃猿隊友「鄉長」陳禹勳在臉書上公開祝福，要王柏融向日本職棒證明「台灣人不是吃素的」。

王柏融透過旅外球員制度，入札競標加盟日本火腿隊，3年合約、合約總額400萬美元，19日下午2點在W飯店召開加盟記者會，日本火腿隊社長竹田憲宗、監督栗山英樹都會親自來台出席，王柏融將穿上火腿隊球衣。

與王柏融一起奮戰3年多的隊友「鄉長」陳禹勳，19日早上便在臉書上貼文祝福，「恭喜我的神隊友大王，今天要加盟火腿。」

陳禹勳也對王柏融火力幫忙表示感謝，他說：「這些年跟你同隊奮戰很開心，很多緊張的比賽中讓你火力Carry，要跟你說聲謝謝照顧～～～～。」

最後不改陳禹勳的本色，鼓勵王柏融的話，「你ㄧ定會向日本職棒證明台灣人不是吃素的，台灣滷肉飯不比日本壽司差！」。

文末還寫了「#深深祝福」、「#台灣至寶」、「#世界的大王」、「#王柏融」。透露著不捨、祝福及鼓勵的各種文字。

陳禹勳臉書貼文如下：

恭喜我的神隊友大王，今天要加盟火腿

這些年跟你同隊奮戰很開心

很多緊張的比賽中讓你火力Carry

要跟你說聲謝謝照顧～～～～

你ㄧ定會向日本職棒證明台灣人不是吃素的

台灣滷肉飯不比日本壽司差！

#深深祝福

#台灣至寶

#世界的大王

#王柏融