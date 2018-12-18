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孫興慜將缺席亞洲盃小組賽前2戰　預期南韓對大陸上演首秀

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▲▼ 孫興慜,熱刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫興慜。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年亞足聯亞洲盃賽事將從明年（2019）1月5日展開，24隊分成6組，其中被分在C組的南韓，將要對上大陸、吉爾吉斯和菲律賓，不過效力於英超托特納姆熱刺的南韓一哥孫興慜，預期將不會出賽小組賽的前2場比賽。

亞洲盃賽事將從明年1月5日開踢，上一屆決賽由澳洲出戰南韓，澳洲在上半場取得1比0，下半場再攻進一球，孫興慜在傷停補時階段進球，讓南韓破蛋，不過最後南韓以1比2落敗收下亞軍，而今年分在C組的南韓，小組首戰1月7日對上菲律賓、11日對吉爾吉斯、16日碰大陸。

不過由於熱刺同意南韓足協，放踢孫興慜在今年印尼雅加達亞運踢完全程賽事，最後南韓順利奪冠，孫興慜也獲得免役資格回到球隊，並攻進自己在熱刺第51顆進球，但當時熱刺和南韓足協協議，由於英超賽事密集，明年亞洲盃小組賽前2場，孫興慜將不會參加。

而孫興慜在亞洲盃的首場出賽，很可能就是1月16日對戰大陸，雖然孫興慜一人身價是大陸所有國家隊球員的三倍，加上2016年世界盃預賽12強賽首輪，孫興慜在上半場開出自由球後，球打在鄭智腿上折射入網，下半場又助攻具滋哲，最終南韓以3比2擊敗大陸隊。

不過陸媒對此仍表達樂觀，認為大陸隊只要能在前兩場比賽取得勝利拿到6積分，加上夠多的淨勝球，仍有機會出線；南韓方面當然希望能夠奪下亞洲盃的冠軍；不過分在F組的新生代的日本藍武士目前在森保一執教下，還未曾輸球，對於冠軍也是充滿渴望，要為2020年東京奧運作前瞻準備，1月9日首戰土庫曼。

根據賽事規則，每組前2名以及擇優4支最好的第3名能夠晉級。

▼ 亞運南韓國家隊。

▲▼ 亞運男足,孫興慜,南韓vs馬來西亞,南韓國家隊（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞洲盃孫興慜熱刺大陸男足南韓男足
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