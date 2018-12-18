亞青橄欖球／16主力明年可續戰　中華主帥：世界盃有希望

▲明年亞青橄欖球，中華隊誓言冠軍留在台灣。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／台北報導

亞青橄欖球賽中華隊無緣明年7月U20世界盃，儘管前進世界盃就差一步，但全隊上下的目標一致，誓言明年冠軍留在台灣，前進睽違已久的世界盃，特別是陣中有16名隊員明年仍符合參賽資格，主帥李建霖表示，「明年很有希望。」

以往中華隊在亞青橄欖球首要目標都是拚保級，但這一次中華隊表現精彩，先是以18比15擊敗斯里蘭卡，之後又以7比5險勝南韓，可惜最後一戰5比38輸給香港，差點締造隊史紀錄。

李建霖表示，這次中華隊陣中有9個高中生，而且有16個球員明年還可以繼續打，好好準備一年，明年非常有機會，今年就當作學習經驗，未來繼續針對不足的地方補強，明年會很有希望。

本屆亞青橄欖球香港、中華隊和南韓都拿下2勝1敗，但香港淨勝分62分，成功完成6連霸，南韓在淨勝分上優於中華隊，排在第2名，中華隊排在第3位，至於斯里蘭卡3戰全敗則是墊底。

中華隊雖然沒有辦法進軍世界盃，但整體實力比以往進步，也不再只求保級，而是給球迷看到晉級世界盃的希望，明年誓言把冠軍留在台灣李建霖說：「這次傷兵太多，要是主將都在的話，跟香港有得拼，好好準備一年，希望明年把冠軍留下來。」

▲中華隊主帥李建霖。（圖／記者張克銘攝）