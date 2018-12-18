亞青橄欖球／照3餐從早操到晚　世界盃差一步球員淚崩

▲亞青橄欖球中華奪得季軍。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／台北報導

U19亞青橄欖球中華隊18日在敗給香港後，確定無緣前進明年U20世界盃。為了這次比賽中華隊集訓半年，教練團也期望帶子弟兵闖進世界盃，可惜就差最後一步，讓許多中華隊小將們都留下男兒淚。

中華隊首戰以18比15擊敗斯里蘭卡，第二戰再以7比5驚險擊敗韓國，第三戰只要擊敗香港，就將是隊史首次打進U20世界盃，但很可惜最後遭到香港38比5痛宰，中華隊排名第3，不過至少免於被降級的命運。

在自家主場比賽，中華隊打得特別賣力，不過傷兵成了我們最大的問題，隊長周新翔表示，「有人受傷多少會有影響，練習調度上做得東西也都不同，真的覺得很可惜！」

▲中華隊隊長周新翔。（圖／記者張克銘攝）



去年的U17七人制橄欖球賽就曾擔綱隊長一職，這次U19再次擔任領導角色，周新翔帶隊更有心得，只是他自己覺得還能再更好，「在領導方面可以再更順暢，還能做得更好，早點發現問題去改善。」

中華隊未能闖進世界盃締造歷史，很多球員都哭了，劉育宏表示，「集訓半年來真的很累，很多人從學校趕來集訓，從早到晚都在練，大家都很想贏，覺得辜負教練、老師的期望很難過，所以大家都哭了。」

雖然這一次沒有晉級，但中華隊實力成績有很大的進步，總教練李建霖喊話明年要把冠軍留在台灣，劉育宏則說，「這次連續擊敗南韓、斯里蘭卡感到非常驕傲，在台灣比賽球迷給我們很多的鼓勵和支持，就算天氣冷也進場幫我們加油，明年一定要拿下冠軍。」

▲U19中華隊國手劉育宏。（圖／中華橄欖球協會提供）