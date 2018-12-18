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SBL／貝斯呼麻遭開除　金酒「雙鋒衛搖擺人」拆夥找伍茲救援

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▲▼金酒，9號 張容軒、41號 蘇奕晉、1號 貝斯（Paris Bass）、33號 夏普（Walter Sharpe）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

本季雙洋將上路，金酒跳脫思維找來夏普（Walter Sharpe）、貝斯（Paris Bass）「雙鋒衛搖擺人」，靠著兩人打出驚奇9勝2敗暫居龍頭，不過貝斯在18日爆出「夜店呼麻」事件，遭球團立即開除，趕緊找來季初被台銀釋出的伍茲（Rashad Woods）支援，陣型勢必得重新磨合。

熱身賽還在為雙洋將苦惱的金酒，趕緊找來年僅24歲的貝斯救援，與夏普的「雙鋒衛搖擺人」組合收到奇效，開幕戰輸給裕隆之後打出3勝1敗，上週賽程更是104比101擊敗台啤，加上88比69大破富邦勇士拉出6連勝攻頂戰績榜龍頭。

貝斯本季11場出賽繳出20.7分、10.9籃板、2.8助攻、2.5抄截、1.1阻攻的全能數據，其中14日打出31分、13籃板的代表作，是金酒擊敗台啤的大功臣，加上勁爆的體能吸引不少球迷。不過他卻招惹「麻」煩，昨晚夜店狂歡返回宿舍途中被警方攔檢持有大麻，隔天18日球團就發表聲明，以對聯盟、金酒球團造成嚴重傷害將他開除，並向社會大眾再次道歉。

雖然貝斯場上、場下態度良好，但也有神經大條的問題，除了這次的大麻事件，6日裕隆集團董座嚴凱泰病逝裕隆的第一場比賽，貝斯在勝負已定且裕隆放棄防守的情況下，倒數8.3秒突然來一記爆扣，當時不僅引發裕隆洋將桑尼（Sani Sakakini）的不滿，也引發不尊重對手的「潛規則」熱議。

▲台啤塞瑟夫、艾德、周伯勳，台銀史密斯、伍茲。（圖／籃協提供）

貝斯出包後金酒趕緊找來季初被台銀釋出的伍茲（Rashad Woods）救援。現年32歲的伍茲194公分比貝斯少3公分，同樣也是屬於內、外遊走類型，場均18分、4.6籃板、2.4助攻火力不俗，而20.8%三分命中率是一大罩門。

夏普與貝斯的搭配成功除了兩人都有勁爆的體能之外，兩人在切傳、分球的搭配默契十足。儘管伍茲類型與身高相仿，但能否複製夏普與貝斯間的默契有待時間檢驗。金酒本週將在彰化體育館對戰台銀、達欣兩支戰績後段班的球隊，勢必得把握時間趕緊磨合，下週則是裕隆、達欣。

關鍵字： 金酒貝斯伍茲SBL
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