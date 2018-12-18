馬查多渴望3億美元長約　本週面談洋基、白襪等3球團

▲馬查多會談行程開跑，目標合約總值3億美元。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場最受矚目的球星馬查多（Manny Machado）即將度過忙碌的一週，根據《USA TODAY Sports》報導，在本週三會面洋基之前，台北時間18日將先與白襪會面，展開一連串的面談行程。

目前看起來最有機會的莫過於白襪與洋基，而根據外媒報導，洋基目前在這場爭奪戰中處於領先，馬查多也將在本週三會面洋基和費城人，有機會確認進一步的合約細節，而馬查多陣營則是渴望簽下總值3億美元長約。

馬查多在今年季後賽先是跑壘不積極，接著又因為出「鬼腳」惹出爭議，遭到球迷砲轟，儘管爭議行為不斷，但絲毫不減球隊對他的網羅興趣，始終都是球隊的補強首選，都備好大把鈔票等他點頭加盟。

由於洋基當家游擊手葛雷格里斯（Didi Gregorius）受傷，預計最快明年季中才能歸隊，讓洋基對馬查多產生了興趣，只是他們在先前冬季會議上已經表態，不會提供他渴望的3億美元長約，至於白襪也不打算祭出「大頂薪」網羅。

馬查多生涯4度入選全明星、2次金手套、2次美聯MVP票選前5，今年季中被金鶯交易到道奇，整年繳出.297/.367.538打擊三圍，敲出188安包含37轟，貢獻107打點同時還跑出14盜。

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