溜馬挖角WNBA高階主管　NBA史上首位女性副總管

▲溜馬新副總經理克拉斯科夫(Kelly Krauskopf)。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

溜馬隊雇用了長期擔任WNBA高階主管的克拉斯科夫(Kelly Krauskopf)為新的副總經理。包含魔術、雷霆以及暴龍等隊都有女性在管理階層中，NBA近年也出現女性助教和女性裁判，而克拉斯科夫則將會是史上第一位擔任副總經理這種高階主管的女性。

克拉斯科夫在WNBA的印地安納狂熱隊擔任17年的總裁兼總經理，直到2017年才卸下總裁的職務，在2013年曾率領狂熱隊奪冠，也參與了美國女籃三次奧運金牌隊伍的選拔過程。溜馬老闆西蒙(Herb Simon)說，「作為WNBA最成功的經營者之一，克拉斯科夫是我們這項運動真正的先鋒。我和她過去一起工作二十年，她有非常出色的籃球思維，強烈的職業道德與經過驗證的領導能力非常適合我們球隊。」

克拉斯科夫則說，「我很欣賞現在的籃球事務總裁普瑞查(Kevin Pritchard)所做的事，我很榮幸在NBA工作，這個組織充滿我所認識的菁英以及我視為家的城市。我的經驗告訴我，建構一支成功的NBA球隊是無關性別的，是關於人和過程。」溜馬球星歐拉迪波(Victor Oladipo)也說，「這對於克拉斯科夫來說是不可思議的成就，我家也有三個姊姊和母親，我知道女性必須每天奮鬥展現自己的價值，她非常適合這個工作。」

▼歐拉提波(Victor Oladipo)也力挺新任女副總經理。（圖／路透社）

