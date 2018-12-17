林子偉化身型男大主廚　手作特製披薩獻給球迷

▲林子偉與知名美食部落客共同上菜。（圖／寶悍運動平台提供）

體育中心／綜合報導

效力於美國職棒波士頓紅襪隊的林子偉今(17)日於慕軒飯店GUSTOSO餐廳舉行「國泰My Way」林煮偉球迷見面會，與知名部落客Ting's Bistro 美食自學廚房的大廚克里斯丁一起製作手工PIZZA與棒球餅乾，並與現場的球迷同樂。

球迷會上林子偉穿著帥氣廚師服親自展現廚藝，由於聖誕佳節將近，林子偉與克里斯丁分別製作紅醬以及青醬口味的手工PIZZA來讓球迷朋友品嚐，在製作佳餚的同時，林子偉不好意思地承認雖然旅美打拼多年但其實很少下廚，平時球賽結束都很晚了，都以叫外賣或是老婆煮飯居多。上了大聯盟之後球隊提供的餐點都很高級，但他也說如果每天都吃一樣的食物，真的會很乏味，因此有時間的話最常去吃日本料理或是其他亞洲美食。不過他笑著強調：「基本的都還是會煮啦！水餃、泡麵、荷包蛋那些是一定會的。」

▲幸運球迷可以品嚐手工特製餐點。（圖／寶悍運動平台提供）



林子偉的特製PIZZA，以紅醬為基底加入了起司、玉米、火腿等材料，撒料的動作看起來架勢十足，對於現烤出來的成品林子偉相當滿意，他說：「一開始放料的時候還感覺有點怪怪的，但烤完以後覺得色香味俱全，應該有90分吧。」現場有兩桌幸運的球迷抽中可以享用子偉的手藝，第一次有機會吃到大聯盟球星親手端上的美食，球迷們都非常興奮直呼好吃。而除了有應景的食材之外，活動中也少不了棒球元素的加入，林子偉與球迷一起用糖霜畫出縫線，製作棒球造型的手工餅乾，在品嚐完自己成品之後林子偉笑著說：「其實材料都一樣，我做出來的跟主廚做出來的都一樣味道嘛。」

國泰金控多年來，透過多元化活動支持運動產業，並鼓勵基層運動員勇敢追夢，希望能夠讓台灣體育向下扎根，將棒球運動推廣至台灣各個角落。林子偉在下週也將出席「國泰MY WAY林子偉棒球精進計畫」，返回母校高苑工商贈與球具等物資，並首次回到出生地那瑪夏區，透過MINI BASEBALL的教學讓沒有棒球隊的小朋友們也能接觸棒球、享受棒球。

▲林子偉特製紅醬PIZZA架勢十足。（圖／寶悍運動平台提供）