「小蝶王」王冠閎世巡賽銀牌　2019年台灣泳壇最期待新星

▲建中「小蝶王」王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

雖然2018年的重頭戲雅加達巨港亞運，中華泳隊表現未達設定的目標，但接下來仍有不少未來之星崛起，其中就屬年僅16歲的建中超新星「小蝶王」王冠閎最令人期待，尤其還在游泳世巡賽新加坡站200公尺蝶式奪得銀牌，睽違7年台灣選手在這舞台奪牌。

2002年出生的王冠閎在去年10月全運會大放異彩，200公尺蝶式1分58秒23，成為台灣歷年來第2位在此項目游破「2分鐘障礙」好手，雖然2009年12月「蝶王」許志傑香港東亞運的1分56秒54仍在全國紀錄榜上，但已經是近代選手很大的突破。

王冠閎今年4月全中運維持1分58秒的水準，8月雅加達亞運更是成為中華泳隊第一個游進決賽的選手，200公尺蝶式1分58秒63決賽第7作收。看著日本名將瀨戶大也以1分57秒23奪得金牌，王冠閎表示，知道跟世界好手的差距，下屆亞運目標為中華隊抱回2010年程琬容之後的第一面亞運游泳獎牌，也會持續追逐許志傑的全國紀錄。

▲（圖右）王冠閎與哥哥李冠成，今年全中運兄弟檔合力摘下11金制霸。（圖／記者潘泓鈺攝）

王冠閎很快的就達成「短期目標」，10月布宜諾斯艾利斯青奧1分57秒45，距離銅牌0.29秒第4名擦身，不到一個月11月的FINA短水道游泳世界巡迴錦標賽新加坡站，200公尺蝶式1分54秒23月賽第一刷新全國紀錄取得12月杭州世界盃錦標賽A標，晚間決賽再加速到1分52秒38，並且以0.34秒的差距擊敗日本選手梅本雅之拿下銀牌。

12月強度更高的世界盃短水道錦標賽，王冠閎在4x200公尺自由式接力、4x50公尺混合式接力以及4x100公尺混合式接力中，都與隊友改寫全國紀錄。

▲王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

上一位在游泳短水道世界巡迴錦標賽奪牌的台灣選手，要追朔到2011年新加坡站，曾昱誠在400公尺自由式中奪得銀牌，再上一面是2000年吳念平上海站的100公尺自由式銅牌，而距離目前最近的金牌則是90年代台灣游泳女子選手「黃金世代」的林季嬋女子800公尺自由式金牌、謝淑姿女子200公尺蝶式金牌。

中華泳隊今年度目標是在亞運至少抱回一面獎牌，儘管最後沒有達成，但王冠閎的這面銀牌令泳壇振奮，2019年目標不外乎就是為2020年東京奧運取標做準備。