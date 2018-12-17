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亞洲定向越野賽22日香港開賽　22位中華隊選手爭牌

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▲▼2018亞洲定向越野錦標賽。（圖／中華民國定向越野協會提供）

▲2018亞洲定向越野錦標賽，中華隊派出22位好手。（圖／中華民國定向越野協會提供）

體育中心／綜合報導

2018年亞洲定向越野錦標賽12月22日在香港展開，亞洲7國140餘位選手將參加菁英組競賽，中華隊派出22名男女好手角逐菁英組、20歲菁英組與18歲菁英組及公開組的優勝獎牌。

香港、中國、南韓、日本、哈薩克、新加坡及臺灣等國家好手將參加菁英組賽事，大會另設有公開組。暫定22日上午進行熱身賽，23日正式開幕並進行短距離賽，24日休兵，25日進行中距離賽，26日進行中距離接力賽，26日下午7時頒獎閉幕。另外，將確認2020年主辦國家。

上屆亞錦標賽是由我國主辦，於105年7月間在嘉義與台南舉行，地主隊在菁英組比賽共獲2金2銅，公開組比賽則獲金牌4、銀牌6、銅牌6、第4名11、第5名6、第6名12的成績。

中華隊今年自9月起先後在台灣的各級大學及漁港等地進行訓練，對於選手的體能與技術提升均大有助益。本屆亞錦賽代表隊中，男選手黃博遠、女選手黃敏惠與公開組選手黃進淇、楊文芬是一家人，父親黃進淇同時也是中華民國定向越野協會理事，母親楊文芬則是定向資深女將，全家都愛好定向越野運動。

中華隊名單如下：領隊謝清良、顧問沈永賢、秘書長陳薇婷、教練林志遠、助理教練賴韋綸、管理林祝如、醫護人員黃健榕，男選手張哲豪、林冠宇、林炯志、林伯儁、蔡亞宸、黃博遠、張添恩、賴賢鴻、鄭凱懋、楊鈞豪，女選手吳思穎、黃宜瑾、王竹賢、林冠妤、黃敏惠、楊少彤、紀樂鎂、何宣儒、鄭淳芸，公開組選手黃進淇、楊文芬、侯佳芸。

▼黃進淇、楊文芬、黃博遠、黃敏惠。（圖／中華民國定向越野協會提供）

▲▼2018亞洲定向越野錦標賽。（圖／中華民國定向越野協會提供）
 

關鍵字： 定向越野亞錦賽
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